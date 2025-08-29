Imposto de Renda: economista orienta melhores maneiras de utilizar a restituição
É importante entender que utilizar a restituição de maneira proveitosa pode trazer diversos benefícios além de auxiliar na organização
Nesta sexta-feira (29), foi liberado o quarto lote de restituição do Imposto de Renda (IR). A consulta está disponível aos contribuintesno site: www.restituicao.receita.fazenda.gov.br.
Idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e contribuintes com doenças graves tem prioridade na fila de restituição. Quem não foi contemplado neste lote, deverá receber no dia 30 de setembro, último lote.
Dicas para débitos
O economista e professor do curso de Administração do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), Alex Roberto, orienta como melhor aplicar os recursos da restituição.
Segundo ele, é possível saldar dívidas, tanto as de maior quanto as de menor valor, principalmente as que envolvem cheque especial e empréstimos. Além disso, é fundamental analisar as despesas fixas para identificar áreas onde seja possível otimizar os gastos.
Dívidas de final de ano
Com a aproximação do final do ano, Alex também recomenda utilizar a restituição do Imposto de Renda para pagar despesas sazonais, como materiais escolares e matrículas do próximo ano.
Também é indicado utilizar o valor para outras despesas previstas, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
Aprimoramento profissional
Fazer cursos para adquirir conhecimentos ao seu desenvolvimento profissional pode também ser um destino favorável para sua restituição. De acordo com o economista, esse investimento pode melhorar suas qualificações e aumentar suas chances de crescimento na carreira.
Investimento
Caso deseje investir, há opções como Certificados de Depósito Bancário (CDBs) ou fundos de investimento e Tesouro Direto. É possível ainda diversificar alternativamente, distribuindo-os entre CDBs, fundos de investimento, Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs).
