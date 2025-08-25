Plano Nacional de Economia Circular, um compromisso para todos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A recente aprovação do Plano Nacional de Economia Circular (PNEC) marca um avanço significativo no compromisso do Brasil com a sustentabilidade e com a transformação ecológica. Aprovado e publicado em fevereiro de 2025, o PNEC passou por uma consulta pública. A versão final foi aprovada três meses depois, consolidando o documento como instrumento fundamental para a transição do país para uma economia mais circular e regenerativa.

No contexto empresarial e institucional, a implementação do PNEC gera expectativas positivas, mas também impõe desafios aos sistemas econômico e produtivo e à sociedade. Entre os impactos esperados, destacam-se a promoção da inovação, o redesenho de processos produtivos, a valorização de materiais recicláveis e renováveis, o estímulo à geração de empregos verdes e o fortalecimento da competitividade da indústria nacional.

Ao propor diretrizes para o uso mais eficiente dos recursos e para a valorização dos materiais recicláveis e renováveis, o plano cria oportunidades para o desenvolvimento de novos modelos de negócios e de parcerias público-privadas voltadas à circularidade.

No entanto, a sua implementação enfrenta obstáculos significativos, como a adaptação dos setores produtivos tradicionais consolidados, a necessidade de infraestrutura para a logística reversa e a necessidade de capacitação técnica em larga escala.

Outros fatores relevantes são a articulação entre o governo federal, os estados e o Distrito Federal, e os municípios, bem como o envolvimento efetivo de trabalhadoras e trabalhadores da cadeia circular, fatores que exigirão esforço coordenado entre a administração pública, empresas, sociedade civil e instituições de ensino.

Embora haja avanços recentes que representam importantes instrumentos de apoio à transição, como a regulamentação da Lei de Incentivo à Reciclagem, o Programa Mover (Programa Mobilidade Verde e Inovação, 2024), a inclusão da transição para a economia circular como objetivo da taxonomia sustentável e os decretos de logística reversa, a eficácia do PNEC dependerá da capacidade de fiscalização, da estabilidade regulatória e da simplificação nos processos para acesso aos incentivos, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas.

Assim, embora represente um passo decisivo para consolidar a economia circular no país, os resultados da implementação do PNEC exigem um comprometimento contínuo, investimentos consistentes e uma profunda mudança cultural nos setores público e privado.

Filipa Malafaya, graduada e doutora em engenharia civil, além de consultora em projetos de sustentabilidade e diretora-executiva da 3R Soluções Ambientais Inteligentes

