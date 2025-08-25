fechar
Plano Nacional de Economia Circular, um compromisso para todos

Embora represente um passo decisivo, os resultados da implementação do PNEC exigem um comprometimento contínuo..........................

Por FILIPA MALAFAYA Publicado em 25/08/2025 às 10:20
A recente aprovação do Plano Nacional de Economia Circular (PNEC) marca um avanço significativo no compromisso do Brasil com a sustentabilidade e com a transformação ecológica. Aprovado e publicado em fevereiro de 2025, o PNEC passou por uma consulta pública. A versão final foi aprovada três meses depois, consolidando o documento como instrumento fundamental para a transição do país para uma economia mais circular e regenerativa.

No contexto empresarial e institucional, a implementação do PNEC gera expectativas positivas, mas também impõe desafios aos sistemas econômico e produtivo e à sociedade. Entre os impactos esperados, destacam-se a promoção da inovação, o redesenho de processos produtivos, a valorização de materiais recicláveis e renováveis, o estímulo à geração de empregos verdes e o fortalecimento da competitividade da indústria nacional.
Ao propor diretrizes para o uso mais eficiente dos recursos e para a valorização dos materiais recicláveis e renováveis, o plano cria oportunidades para o desenvolvimento de novos modelos de negócios e de parcerias público-privadas voltadas à circularidade.
No entanto, a sua implementação enfrenta obstáculos significativos, como a adaptação dos setores produtivos tradicionais consolidados, a necessidade de infraestrutura para a logística reversa e a necessidade de capacitação técnica em larga escala.
Outros fatores relevantes são a articulação entre o governo federal, os estados e o Distrito Federal, e os municípios, bem como o envolvimento efetivo de trabalhadoras e trabalhadores da cadeia circular, fatores que exigirão esforço coordenado entre a administração pública, empresas, sociedade civil e instituições de ensino.
Embora haja avanços recentes que representam importantes instrumentos de apoio à transição, como a regulamentação da Lei de Incentivo à Reciclagem, o Programa Mover (Programa Mobilidade Verde e Inovação, 2024), a inclusão da transição para a economia circular como objetivo da taxonomia sustentável e os decretos de logística reversa, a eficácia do PNEC dependerá da capacidade de fiscalização, da estabilidade regulatória e da simplificação nos processos para acesso aos incentivos, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas.
Assim, embora represente um passo decisivo para consolidar a economia circular no país, os resultados da implementação do PNEC exigem um comprometimento contínuo, investimentos consistentes e uma profunda mudança cultural nos setores público e privado.

Filipa Malafaya, graduada e doutora em engenharia civil, além de consultora em projetos de sustentabilidade e diretora-executiva da 3R Soluções Ambientais Inteligentes

