Dólar sobe para R$ 5,42 nesta sexta-feira, mas cai 3,19% no mês de agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dólar fecha em leve alta após pressões técnicas e fala de Lula sobre Lei de Reciprocidade contra os EUA; confira mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Após dois pregões de queda, o dólar voltou a subir e fechou em leve alta nesta sexta-feira (29). Fatores técnicos típicos de fim de mês, como a disputa pela taxa Ptax final de agosto, e a possibilidade de o Brasil acionar a Lei de Reciprocidade contra o tarifaço impediram o real de acompanhar a tendência global de enfraquecimento da moeda norte-americana.

Com máxima de R$ 5,4443, o dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,29%, a R$ 5,4220. Mesmo assim, termina a semana com baixa de 0,07%. Em agosto, a moeda recuou 3,19%, após avançar 3,07% em julho. No ano, a perda é de 12,27%.

"A alta do dólar hoje é mais uma questão muito mais técnica combinada com pouco de ruído com essa questão de reciprocidade", afirma Marcelo Bacelar, gestor de portfólio da Azimut Brasil Wealth Management.

Lei de Reciprocidade

Pela manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que autorizou o início de consultas para usar a Lei de Reciprocidade Econômica contra os EUA, com o objetivo de "fazer andar" a resposta brasileira ao tarifaço do presidente americano, Donald Trump.

Lula ponderou que o processo é "um pouco demorado" e que não "tem pressa" em aplicar a reciprocidade. "Tomei a medida porque nós temos que fazer andar o processo", disse o presidente em entrevista à Rádio Itatiaia.

"Não acredito que o mercado veja Lula tomando uma iniciativa nesse sentido da reciprocidade. Seria um tiro no pé do governo. Por enquanto, é apenas um ruído, mas merece atenção. Se vier alguma medida será muito ruim para os ativos locais", afirma Bacelar, da Azimut.

O gestor destaca que o real se beneficia do enfraquecimento global do dólar e da taxa Selic elevada, que torna muito custosa a aposta contra a moeda brasileira. Ele observa, porém, que a deterioração das contas externas, com aumento do déficit em transações correntes, pode limitar uma apreciação mais forte do real.

"Operar contra o real é muito caro por conta do carrego. Mas o 'trade' de queda do dólar já andou muito. Estou sem posição em moeda neste momento", afirma Bacelar.

Termômetro do comportamento da moeda norte-americana ante uma cesta de seis divisas fortes, o Dollar Index (DXY) operou em leve queda ao longo do dia e rondava 97,800 pontos no fim da tarde, encerrando agosto com perdas de mais de 2,20%. O dólar também recuou frente à maioria das moedas emergentes e de países exportadores de commodities.

Dados da economia dos Estados Unidos divulgados nesta sexta não alteraram as apostas sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Ferramenta de monitoramento do CME Group mostra chance de mais de 80% de corte de 25 pontos-base nos juros em setembro.

Medida de inflação preferida pelo Fed, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu 0,2% em julho e 2,6% na comparação anual, em linha com o esperado por analistas. Já o índice de sentimento do consumidor americano caiu de 61,7 em julho para 58,2 em agosto, ante projeção de 58,6.

"O PCE veio em linha e não teve muito efeito para o mercado de moedas hoje. O Powell já sinalizou que precisa ajustar a política monetária por conta da piora do mercado de trabalho. Acredito em corte de 50 pontos neste ano, com 25 pontos em setembro e 25 pontos em dezembro", afirma Bacelar, da Azimut, em referência ao discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole na semana passada.