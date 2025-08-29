Plataformas do Google movimentaram R$ 37,4 bilhões na economia do Nordeste em 2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Levantamento destaca efeito das plataformas do Google na geração de empregos, na produtividade e no avanço da inteligência artificial no Brasil

As plataformas do Google ajudaram a movimentar R$ 37,4 bilhões na economia do Nordeste em 2024, segundo um levantamento divulgado nesta quinta-feira (28) pela consultoria internacional Access Partnership. O valor representa alta de 8% em relação ao ano anterior e considera o impacto de serviços como Busca, Google Ads, AdSense, Google Play, Google Cloud e YouTube.

O estudo estima benefícios diretos e indiretos para empresas e consumidores, como aumento de receita, economia de custos e ganhos de eficiência. A análise leva em conta indicadores estruturais da região, entre eles PIB local, população conectada à internet e volume de empresas digitais.

Em todo o País, as plataformas do Google movimentaram R$ 215,4 bilhões em 2024, crescimento de 15% sobre os R$ 188 bilhões de 2023.

Tecnologia e emprego

Além do impacto econômico, o relatório calcula que 354 mil postos de trabalho no Brasil estão direta ou indiretamente ligados ao desenvolvimento de aplicativos para o ecossistema Android e Google Play — alta de 7,5% em relação ao ano anterior. O número inclui desenvolvedores, profissionais de marketing, vendas e outras funções da cadeia produtiva.

Outro ponto é a produtividade: o uso de ferramentas como Google Workspace (Drive, Documentos, Planilhas e Apresentações) ajudou profissionais a economizar, em média, 194 horas anuais em tarefas operacionais e outras 184 horas em reuniões e colaborações online.

“Acreditamos que a tecnologia é um vetor de desenvolvimento econômico e transformação social. Em 2024, nossas plataformas impulsionaram empresas e criadores em todo o Brasil a movimentarem a economia, gerando empregos e apoiando a inovação em todas as regiões. Também vemos que a inteligência artificial já faz parte da rotina da população e abre novas oportunidades de aprendizado, produtividade e criatividade. Esses resultados reforçam o compromisso de longo prazo do Google com o Brasil, sempre com o olhar para o futuro e para o potencial transformador da tecnologia”, afirma Fábio Coelho, presidente do Google Brasil.

Inteligência artificial em alta

O levantamento traz ainda dados inéditos sobre o uso da inteligência artificial no cotidiano dos brasileiros. Em pesquisa realizada em maio de 2025 com 500 pessoas conectadas à internet, 91% dos entrevistados disseram já usar ferramentas com recursos de IA, e 76% afirmaram que devem ampliar esse uso nos próximos meses.

Entre os principais objetivos estão aprender novas habilidades (66%), melhorar o desempenho no trabalho (49%) e otimizar tarefas do dia a dia (47%).

No ambiente profissional, o Gemini, ferramenta de IA do Google, aparece como aliado para aumentar a qualidade do trabalho (87%), gerar novas ideias e conteúdos (87%) e apoiar o aprendizado de novos temas (86%). Fora dele, o uso está ligado a tarefas pessoais (83%), aprendizado extra (81%), entretenimento (79%) e comunicação (69%).

Com recortes regionais, projeções de emprego e dados sobre o uso de inteligência artificial, o estudo oferece um retrato de como a tecnologia do Google impacta a economia brasileira e transforma a rotina de empresas e pessoas.