Plataformas do Google movimentaram R$ 37,4 bilhões na economia do Nordeste em 2024
Levantamento destaca efeito das plataformas do Google na geração de empregos, na produtividade e no avanço da inteligência artificial no Brasil
Clique aqui e escute a matéria
As plataformas do Google ajudaram a movimentar R$ 37,4 bilhões na economia do Nordeste em 2024, segundo um levantamento divulgado nesta quinta-feira (28) pela consultoria internacional Access Partnership. O valor representa alta de 8% em relação ao ano anterior e considera o impacto de serviços como Busca, Google Ads, AdSense, Google Play, Google Cloud e YouTube.
O estudo estima benefícios diretos e indiretos para empresas e consumidores, como aumento de receita, economia de custos e ganhos de eficiência. A análise leva em conta indicadores estruturais da região, entre eles PIB local, população conectada à internet e volume de empresas digitais.
Em todo o País, as plataformas do Google movimentaram R$ 215,4 bilhões em 2024, crescimento de 15% sobre os R$ 188 bilhões de 2023.
Tecnologia e emprego
Além do impacto econômico, o relatório calcula que 354 mil postos de trabalho no Brasil estão direta ou indiretamente ligados ao desenvolvimento de aplicativos para o ecossistema Android e Google Play — alta de 7,5% em relação ao ano anterior. O número inclui desenvolvedores, profissionais de marketing, vendas e outras funções da cadeia produtiva.
Outro ponto é a produtividade: o uso de ferramentas como Google Workspace (Drive, Documentos, Planilhas e Apresentações) ajudou profissionais a economizar, em média, 194 horas anuais em tarefas operacionais e outras 184 horas em reuniões e colaborações online.
“Acreditamos que a tecnologia é um vetor de desenvolvimento econômico e transformação social. Em 2024, nossas plataformas impulsionaram empresas e criadores em todo o Brasil a movimentarem a economia, gerando empregos e apoiando a inovação em todas as regiões. Também vemos que a inteligência artificial já faz parte da rotina da população e abre novas oportunidades de aprendizado, produtividade e criatividade. Esses resultados reforçam o compromisso de longo prazo do Google com o Brasil, sempre com o olhar para o futuro e para o potencial transformador da tecnologia”, afirma Fábio Coelho, presidente do Google Brasil.
Inteligência artificial em alta
O levantamento traz ainda dados inéditos sobre o uso da inteligência artificial no cotidiano dos brasileiros. Em pesquisa realizada em maio de 2025 com 500 pessoas conectadas à internet, 91% dos entrevistados disseram já usar ferramentas com recursos de IA, e 76% afirmaram que devem ampliar esse uso nos próximos meses.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre os principais objetivos estão aprender novas habilidades (66%), melhorar o desempenho no trabalho (49%) e otimizar tarefas do dia a dia (47%).
No ambiente profissional, o Gemini, ferramenta de IA do Google, aparece como aliado para aumentar a qualidade do trabalho (87%), gerar novas ideias e conteúdos (87%) e apoiar o aprendizado de novos temas (86%). Fora dele, o uso está ligado a tarefas pessoais (83%), aprendizado extra (81%), entretenimento (79%) e comunicação (69%).
Com recortes regionais, projeções de emprego e dados sobre o uso de inteligência artificial, o estudo oferece um retrato de como a tecnologia do Google impacta a economia brasileira e transforma a rotina de empresas e pessoas.