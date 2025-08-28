Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com nova pesquisa realizada pelo Google, 10% dos consumidores da Black Friday já estão usando ferramentas de IA para pesquisar ofertas

Em sua 15ª edição no Brasil, a Black Friday 2025 contará com a presença ainda mais forte da Inteligência Artificial (IA) não apenas para ajudar as empresas a impulsionar o varejo nessa que se tornou a principal data promocional do País, mas também para auxiliar o consumidor em suas escolhas, deixando-os a cada ano mais exigentes em suas escolhas e jornadas de compras, desde a fase inicial de pesquisa até o ato da compra.

De acordo com nova pesquisa realizada pelo Google, apresentada nesta quinta-feira (28), em evento em São Paulo, 10% dos consumidores da Black Friday já estão usando ferramentas de IA generativa para pesquisar ofertas e encontrar o produto ideal e com o maior desconto, percentual que já é o dobro em relação ao ano passado.

"Os benefícios do uso da IA no marketing já estão claros. O que importa agora é entender como adotar IA da melhor maneira, adequada às necessidades específicas de negócio de cada empresa, para gerar resultados não só na Black Friday, mas no ano inteiro. Apesar da maioria das companhias brasileiras já terem iniciado a adoção da IA em muitos processos, o uso ainda é subaproveitado e há grande oportunidade de expansão", afirmou Gustavo Souza, diretor de Produtos e Soluções Publicitárias do Google Brasil.

Inteligência Artificial promete impulsionar vendas na Black Friday e ajudar o consumidor em suas escolhas - Google Brasil / divulgação

Apesar da ampla tecnologia disponível, o Brasil ainda não se desenvolveu no que diz respeito à maturidade em IA. Uma análise do gMat4AI, o índice do Google que mede a maturidade digital de grandes anunciantes no país, revela que a maturidade média é de apenas 46%. Além disso, só 14% das empresas brasileiras estão nos estágios mais avançados do uso de soluções de IA, o que representa uma enorme oportunidade para aquelas que se anteciparem e adotarem a tecnologia de forma estratégica.

"O usuário que adotar rapidamente a IA nas suas buscas terão melhores resultados; as empresas e os profissionais que também adotarem (IA) serão mais valorizados. Isso é uma oportunidade de transformar não apenas negócios, mas também carreiras profissionais. Porque se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer é usar esse talento brasileiro, essa nossa criatividade como diferencial", destacou Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil.

Em sua última atualização, o índice já mostrou que empresas brasileiras que utilizaram a ferramenta para guiar suas estratégias conseguem alcançar resultados expressivos, como crescimento de receita 60% maior. "As empresas mais avançadas hoje no Brasil são aquelas que conseguem capturar, interpretar e utilizar dados para alimentar a IA e aplicar em diversos processos do marketing, da criação à mensuração. É por isso que setores como varejo e moda online, que têm acesso direto a dados como valores e recorrência de compra, partem de uma posição de vantagem", explicou Gustavo Souza.

Importância da Black Friday

A relevância da Black Friday se reflete na confiança do consumidor e na preparação antecipada dos consumidores para a data: entre quem pretende comprar, 48% já têm a lista de desejos pronta, 49% se planejam financeiramente e 54% guardam dinheiro especificamente para esse momento - sendo que 83% iniciam a economia mais de um mês antes do evento, apontando que consumidores, além de buscarem com antecedência, já estão mapeando valores e lugares para a conclusão de suas compras.

“A Black Friday já começou para o consumidor, que está em sua jornada de pesquisa e comparação. As marcas que definirem suas estratégias com antecedência e estruturarem suas contas para extrair o máximo de aprendizado terão uma vantagem competitiva inegável. A IA, aliada ao talento humano e a uma estratégia de marketing bem definida, é a chave para resultados exponenciais na Black Friday deste ano e em todos os outros momentos de pico de vendas” concluiu Gustavo.

Dados da pesquisa do Google sobre a Black Friday

Seis a cada 10 brasileiros pretendem comprar na Black Friday. Entre quem pretende comprar, 48% já têm a lista de desejos pronta.



89% dos brasileiros conhecem a data.



Em 2025, apenas 7% afirmam não comprar por duvidar dos descontos (contra 17% em 2024).



67% dos brasileiros já fizeram compras na Black Friday.



82% declaram que pesquisam na data.



Para 48% dos brasileiros, a Black Friday é a única ocasião que justifica a compra de bens duráveis e itens de alto valor.



49% se planejam financeiramente.



54% guardam dinheiro especificamente para esse momento.



83% iniciam a economia mais de um mês antes do evento.



68% dos consumidores afirmam que podem mudar a compra por um bom preço.



40% podem gastar mais do que o previsto por medo de arrependimento.



51% esperam a Black Friday por confiarem mais nas promoções.

* O repórter viajou a convite do Google Brasil