Onda de Crimes no Grande Recife: moradores denunciam falta de policiamento na área
Entregador de aplicativo é vítima de assalto em Campo Grande, Recife, elevando a crescente onda de crimes no local. Moradores pedem maior policiamento
Um número crescente de casos de criminalidade têm sido registrados na Rua Milton Ribeiro, localizada em Campo Grande, no Recife.
Em um dos mais recentes incidentes, um entregador por aplicativo foi confrontado e assaltado por dois homens. A vítima tentou negociar com os suspeitos mas, infelizmente, acabou tendo seu celular roubado.
Apesar das dificuldades para subir na moto devido às galéias fixadas na garupa, ainda assim eles conseguiram montar na moto e a dupla fugiu.
Outros casos na rua
Um homem teve sua aliança roubada enquanto passeava com o cachorro e um cliente de um supermercado teve seu carro roubado no estacionamento da loja.
Os residentes e trabalhadores da área afirmam que a violência na região tornou-se insustentável.
"Até aí na frente do prédio a gente fica com medo de sair, porque já tentaram roubar até o prédio, já quiseram entrar aqui.", declara uma moradora.
Ausência de policiamento
Questionada sobre a presença da polícia, a moradora indica que as patrulhas são raras e geralmente ocorrem após algum incidente.
"Aqui é um bairro muito movimentado, principalmente dia de jogo, você não vê movimentação de policial na rua. É muito raro ver, a gente vê um ou outro assim, mas direto, direto não."
Os moradores têm, cada vez mais, limitado horários de circulação nas ruas devido ao aumento da criminalidade. Muitos têm escondido seus pertences valiosos por medo de assaltos.
Alguns até evitam completamente certas ruas, especialmente à noite.
"Eu nem ando por essa rua aqui. As outras de lá também, mas tem um pouquinho de movimento cedo da noite, porque passou de dez horas, a rua fica esquisita."
