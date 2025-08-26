Onda de Crimes no Grande Recife: moradores denunciam falta de policiamento na área

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entregador de aplicativo é vítima de assalto em Campo Grande, Recife, elevando a crescente onda de crimes no local. Moradores pedem maior policiamento

Um número crescente de casos de criminalidade têm sido registrados na Rua Milton Ribeiro, localizada em Campo Grande, no Recife.

Em um dos mais recentes incidentes, um entregador por aplicativo foi confrontado e assaltado por dois homens. A vítima tentou negociar com os suspeitos mas, infelizmente, acabou tendo seu celular roubado.

Apesar das dificuldades para subir na moto devido às galéias fixadas na garupa, ainda assim eles conseguiram montar na moto e a dupla fugiu.

Outros casos na rua



Um homem teve sua aliança roubada enquanto passeava com o cachorro e um cliente de um supermercado teve seu carro roubado no estacionamento da loja.

Os residentes e trabalhadores da área afirmam que a violência na região tornou-se insustentável.

"Até aí na frente do prédio a gente fica com medo de sair, porque já tentaram roubar até o prédio, já quiseram entrar aqui.", declara uma moradora.

Ausência de policiamento

Questionada sobre a presença da polícia, a moradora indica que as patrulhas são raras e geralmente ocorrem após algum incidente.

"Aqui é um bairro muito movimentado, principalmente dia de jogo, você não vê movimentação de policial na rua. É muito raro ver, a gente vê um ou outro assim, mas direto, direto não."

Os moradores têm, cada vez mais, limitado horários de circulação nas ruas devido ao aumento da criminalidade. Muitos têm escondido seus pertences valiosos por medo de assaltos.

Alguns até evitam completamente certas ruas, especialmente à noite.

"Eu nem ando por essa rua aqui. As outras de lá também, mas tem um pouquinho de movimento cedo da noite, porque passou de dez horas, a rua fica esquisita."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Saiba como assistir aos Videocasts do JC