Tiros e tijoladas: família reage a assalto e consegue afugentar criminosos
Criminosos invadiram residência, trocaram tiros com familiares e fugiram; tio da vítima foi ferido no confronto e precisou de atendimento hospitalar
Criminosos invadiram uma residência na Vila Claudete, município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, e enfrentaram resistência do dono da casa e de familiares. Durante a confusão, houve luta corporal, tijoladas na cabeça e disparos de arma de fogo, até que a dupla de suspeitos fugiu do confronto.
Confronto generalizado
Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem desembarcou de uma caminhonete e foi seguido por um criminoso, sem perceber. A vítima se dirigia à casa do sobrinho, um microempreendedor da região, cujo portão estava aberto.
O invasor anunciou o assalto, e uma luta se iniciou entre o sobrinho e o criminoso, que se estendeu até a rua. O sobrinho relatou que tentou tomar a arma do criminoso para proteger a família. "Ele já chegou entrando, invadindo a minha casa. Por isso que eu fui para perto dele", disse.
Um comparsa do ladrão se juntou à ação, e durante o confronto houve disparo, a quebra de seis tijolos na cabeça de um dos suspeitos e luta corporal. Durante o confronto, o tio da vítima, de 63 anos, foi atingido no dedo médio da mão esquerda por um disparo.
Ele precisou de atendimento no Hospital Dom Helder Câmara, sendo liberado após o procedimento. Os criminosos fugiram sem conseguir levar nenhum pertence.
Investigação e segurança
Segundo o dono da residência, os criminosos provavelmente planejaram o assalto, analisando a área antes da ação. Apesar de muro alto, cerca elétrica e câmeras, nada impediu a invasão. Os moradores relatam sensação de vulnerabilidade diante da situação
