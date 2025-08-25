fechar
Homem é morto a tiros em confusão entre criminosos em Paulista

Cinco membros de uma facção criminosa planejavam matar um traficante, mas confundiram alvo e assassinaram integrante do próprio grupo

Por TV Jornal Publicado em 25/08/2025 às 18:42
Um homicídio registrado em Maranguape I, em Paulista, está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A ocorrência teve início na Rua 43, onde um carro preto, modelo Siena, foi localizado e periciado por equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil.

De acordo com a investigação preliminar, o veículo transportava cinco suspeitos de integrar uma facção criminosa local. O grupo teria sido acionado por um informante já detido, com a missão de executar um suposto traficante da área.

O informante teria recebido R$ 700 para identificar o alvo, além de estar de posse de uma pequena quantidade de drogas.

Execução frustrada

O plano não ocorreu como previsto. O carro quebrou durante a ação e o grupo acabou recorrendo a um segundo apontador, identificado como Júlio Nunes da Silva Gomes, de 18 anos, também ligado à facção.

No entanto, Júlio acabou se tornando a vítima. Segundo a polícia, ele foi confundido com o alvo e executado pelos próprios comparsas, atingido por cerca de 10 disparos em diferentes partes do corpo.

Perícia no carro

Durante a perícia no Siena preto, que possui registro de roubo, foram encontrados:

  • Munições calibre 12;
  • Uma mochila;
  • Uma sandália.

O material foi recolhido e encaminhado ao DHPP para análise. O veículo também passará por investigação para identificar o verdadeiro proprietário.

Suspeitos foragidos

Até o momento, os cinco ocupantes do carro permanecem foragidos. O primeiro informante, detido pelo DHPP, recusou-se a prestar depoimento à imprensa e segue sob investigação.

A polícia trabalha agora para localizar os envolvidos e esclarecer todos os detalhes desse crime que, segundo os investigadores, expõe a dinâmica violenta das disputas entre facções na região.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

