Nova investida criminosa assusta moradores da Zona Norte do Recife
Entregador por aplicativo é assaltado na Rua Hamilton Ribeiro, em Campo Grande; moradores denunciam insegurança constante no bairro
Um caso de violência foi registrado na Rua Hamilton Ribeiro, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife. A vítima, um entregador por aplicativo, foi abordada por dois homens armados durante o trabalho.
Imagens mostram o momento em que um dos suspeitos retira o capacete do entregador e o revista, enquanto a vítima ainda tenta negociar. Apesar da resistência, os criminosos levam o celular do trabalhador.
Na fuga, um dos assaltantes enfrenta dificuldade para subir na moto por causa das galéias fixadas na garupa, mas consegue montar no veículo e ir embora.
Crimes constantes na mesma rua
No último dia 11 de agosto, a mesma rua foi palco de outras ocorrências: pela manhã, um homem teve a aliança roubada enquanto passeava com o cachorro; já à noite, um cliente de supermercado teve o carro levado no estacionamento da loja.
Reclamações dos moradores
Quem vive ou trabalha na região denuncia a falta de policiamento e a sensação de insegurança.
“Até na frente do prédio a gente fica com medo de sair, porque já tentaram roubar até o prédio”, relatou uma moradora.
Outro destacou a ausência de rondas preventivas: “A polícia só aparece depois que o crime já aconteceu. Durante o dia a dia, não vemos policiamento”.
Para muitos, a insegurança tem mudado a rotina. “Eu ando com tudo escondido, guardado, para não dar bobeira”, desabafou uma trabalhadora da área.
A comparação com um local abandonado é recorrente. “À noite aqui é que fica parecendo um museu deserto”, disse outro morador.
Pedido por reforço
Todos os entrevistados concordam que o bairro precisa de reforço policial. “O policiamento está fraquíssimo aqui em Campo Grande. Toda segurança é bem-vinda”, reforçou uma residente.
Enquanto aguardam medidas mais efetivas, moradores e comerciantes seguem adaptando seus hábitos para tentar reduzir os riscos de se tornarem vítimas da violência.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.