Vídeos | Notícia

Furto de veículo expõe vulnerabilidade em bairro do Recife

Veículo é furtado no bairro do Iputinga durante a noite. Moradores, forçados a estacionar na rua, reclamam da insegurança e falta de policiamento

Por TV Jornal Publicado em 22/08/2025 às 18:42 | Atualizado em 22/08/2025 às 18:43
Um furto de veículo foi registrado na Rua Odilon de Araújo, no bairro do Iputinga, em Recife.

O carro, que estava estacionado durante a noite, foi levado por uma dupla que agiu com rapidez e sem levantar suspeitas.

O proprietário relatou que, ao retornar ao local, encontrou apenas o espaço vazio onde o veículo estava estacionado. Segundo ele, os criminosos realizaram o furto em poucos minutos, utilizando ligação direta para ligar o automóvel e fugir.

Problemas na região

Moradores apontam que a vulnerabilidade da rua é agravada por uma obra inacabada na metade da via, parada há mais de um ano.

A situação dificulta o acesso às garagens e obriga veículos a ficarem estacionados na rua, aumentando o risco de furtos.

Insatisfação e insegurança

Um morador, que preferiu não se identificar, afirmou que apesar da presença policial na região, as patrulhas são apenas ocasionais e não inibem a criminalidade: “A obra inacabada acaba atraindo mais criminalidade”, disse.

Mesmo com duas delegacias localizadas na Avenida Maurício de Nassau, a população segue exposta a furtos e preocupada com a segurança.

A comunidade reforça a necessidade de investimentos em segurança e urbanização para que moradores possam circular e estacionar seus veículos sem medo, garantindo mais tranquilidade e proteção no bairro.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

