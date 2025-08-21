fechar
Tentativa de Assalto a Idosa em Estacionamento: Violência Crescente no Bairro Boa Viagem, Recife

Mulher idosa consegue escapar de tentativa de assalto em Boa Viagem, Recife. O bandido, armado com uma faca, não obteve êxito na ação criminosa.

Por TV Jornal Publicado em 21/08/2025 às 15:58
Na manhã de um dia comum, por volta das 11h, na Rua João Eugênio de Lima, em Setúbal, região de Boa Viagem, ocorreu uma tentativa de assalto.

As imagens da câmera de segurança mostram uma mulher, aparentemente idosa, sendo abordada em um estacionamento por um suspeito armado com uma faca.

Enquanto ela tentava entrar em seu carro, o homem tenta pegar sua bolsa. Em desespero, a vítima começou a se afastar, mas o suspeito a seguiu, ameaçando-a com a faca.

Apesar da luta pela bolsa que se seguiu, a senhora conseguiu manter a posse de seus pertences e, para sua sorte, ele não a atingiu com a faca.

"A vítima estava visivelmente assustada, mas conseguiu reagir à ação do suspeito, apesar do conhecido conselho para não fazer isso. Ele quis pegar a bolsa dela, mas ela reagiu, puxou a bolsa de volta, começou a gritar e pessoas do condomínio correram para ajudá-la.", explicou uma testemunha.

Insegurança no bairro 

Nos últimos meses, moradores e comerciantes de Boa Viagem têm relatado uma série de crimes. Eles pedem às autoridades um reforço na segurança.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

