Mulher é assaltado ao sair do carro: suspeitos levaram até a sacola de pão
Mulher é assaltada ao estacionar carro na Imbiribeira, em Recife; moradores relatam aumento de crimes e falta de segurança na região
A vítima tinha acabado de estacionar o carro, quando uma dupla chegou ao local em uma moto. Percebendo que a mulher estava prestes a sair do veículo, os suspeitos pararam.
O garupa desceu e, armado, foi ao encontro da motorista, enquanto o comparsa observava a abordagem. Era por volta das 7h20 da manhã.
Os suspeitos agiram com uma rapidez impressionante, levando menos de 30 segundos para completar o roubo.
"Abri a porta, ele já estava na porta. Ele mostrou a arma, perguntou o que era isso aí. Era o pacote de pão. E aí ele perguntou, cadê o celular, eu falei, o celular tá no carro. E aí ele tomou o pacote de pão da minha mãe, entrou no carro e foi embora.", conta a vítima.
Insegurança
O assalto ocorreu no bairro da Imbiribeira, no Recife. Nos últimos 20 dias, houve três roubos de veículos nesta área, tornando-se uma preocupação crescente para os moradores.
A falta de segurança fez com que os moradores limitassem suas atividades noturnas, permanecendo em casa após o anoitecer.
Os residentes afirmam que os roubos a pedestres estão aumentando, com assaltantes visando principalmente celulares.
Muitos moradores foram vítimas de assaltos mais de uma vez, com alguns enfrentando o trauma de serem assaltados duas vezes na mesma semana.
Os residentes do bairro da Imbiribeira estão apelando por mais policiamento e medidas de segurança para impedir o crescente número de roubos de veículos e assaltos na área.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais