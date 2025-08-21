Mulher é assaltado ao sair do carro: suspeitos levaram até a sacola de pão

A vítima tinha acabado de estacionar o carro, quando uma dupla chegou ao local em uma moto. Percebendo que a mulher estava prestes a sair do veículo, os suspeitos pararam.

O garupa desceu e, armado, foi ao encontro da motorista, enquanto o comparsa observava a abordagem. Era por volta das 7h20 da manhã.

Os suspeitos agiram com uma rapidez impressionante, levando menos de 30 segundos para completar o roubo.

"Abri a porta, ele já estava na porta. Ele mostrou a arma, perguntou o que era isso aí. Era o pacote de pão. E aí ele perguntou, cadê o celular, eu falei, o celular tá no carro. E aí ele tomou o pacote de pão da minha mãe, entrou no carro e foi embora.", conta a vítima.

Insegurança

O assalto ocorreu no bairro da Imbiribeira, no Recife. Nos últimos 20 dias, houve três roubos de veículos nesta área, tornando-se uma preocupação crescente para os moradores.

A falta de segurança fez com que os moradores limitassem suas atividades noturnas, permanecendo em casa após o anoitecer.

Os residentes afirmam que os roubos a pedestres estão aumentando, com assaltantes visando principalmente celulares.

Muitos moradores foram vítimas de assaltos mais de uma vez, com alguns enfrentando o trauma de serem assaltados duas vezes na mesma semana.

Os residentes do bairro da Imbiribeira estão apelando por mais policiamento e medidas de segurança para impedir o crescente número de roubos de veículos e assaltos na área.