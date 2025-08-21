fechar
Mulher tem o carro roubado em assalto a mão armada na Região Metropolitana do Recife

Mulher é assaltada enquanto estava estacionada em carro no bairro Candeias. Dois homens armados se aproximaram e levaram o veículo

Por TV Jornal Publicado em 21/08/2025 às 16:24
Rua Adélia Cabuz, em Jaboatão dos Guararapes
Rua Adélia Cabuz, em Jaboatão dos Guararapes - TV Jornal

O assalto ocorreu na Rua Adélia Cabuz, localizada no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima, uma mulher, estava num veículo estacionado na referida rua - um Sandero vermelho.

Detalhes do assalto

Relatos apontam que a vítima possivelmente tinha saído ou estava chegando em um estabelecimento de crossfit próximo ao local do assalto.

Dois homens, um mais forte e outro mais magro, foram vistos se aproximando do veículo da vítima.

O homem mais forte, que estava com uma mochila, passou-a para o mais magro, se deslocou até a porta do motorista e já se aproximou da vítima com uma arma em mãos.

Sob ameaça, a mulher deixou o veículo e se evadiu do local, enquanto os criminosos tomaram posse do veículo e deixaram a cena.

Insegurança

Muitos moradores se protegem dentro de seus lares, com portões trancados e muros altos equipados com cercas elétricas, para evitar tornarem-se as próximas vítimas de crimes. 

O aumento da criminalidade em Jaboatão dos Guararapes, especialmente em Candeias, tem deixado a população local cada vez mais temerosa e preocupada com a própria segurança.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

