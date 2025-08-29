Aumento de crimes preocupa moradores na Zona Norte do Recife
Assaltos constantes, sensação de insegurança e falta de policiamento geram medo entre a população
Por
TV Jornal
Publicado em 29/08/2025 às 17:58
A Rua Tenente Wanderley, no bairro de Cajueiro, no Recife, tem se tornado palco frequente de assaltos, mesmo sendo uma via repleta de casas equipadas com câmeras de monitoramento, cercas elétricas, arames farpados e muros altos.
A criminalidade segue em alta, e nem a vigilância eletrônica parece inibir a ação dos criminosos.
Medo e falta de policiamento
Um motorista de aplicativo foi assaltado enquanto aguardava um passageiro. O criminoso, que chegou em outro veículo e usava parte do rosto coberto, apontou uma arma e roubou o carro da vítima.
O morador Adonias, que presenciou a ação, acredita que o crime foi premeditado.
“A gente acredita que já havia um acerto, uma parada dada, como o pessoal fala. Mesmo com todo o investimento em segurança, nada intimida os assaltantes”, lamentou.
Ele contou ainda que já sofreu furtos em sua residência, mesmo após instalar sistemas de proteção.
Funcionários de uma escola próxima também relataram o clima de insegurança na região. Segundo eles, é comum a necessidade de se trancar dentro do estabelecimento para evitar assaltos.
“A gente não vê nada, nada nem ninguém aqui”, relataram sobre a ausência de policiamento.
Veículo recuperado
O carro roubado do motorista foi encontrado em Jaboatão dos Guararapes e devolvido ao proprietário após ação da Polícia Militar.
No entanto, a população segue amedrontada com a frequência de crimes e cobra reforço imediato da segurança pública no bairro.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.