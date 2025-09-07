Copa do Mundo 2026 tem imagens da bola oficial vazadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Intitulada de "Trionda" modelo produzido pela Adidas traz referências aos três países sedes em seu nome e nas cores; veja imagens de vazamentos

A Copa do Mundo 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, nos Estados Unidos, Canadá e México, mas com as Eliminatórias se definindo, os olhares já se voltam para ela.

Outra razão para a Copa do Mundo já ser um tema são os vazamentos, que vão desde os uniformes das seleções, chuteiras e, também, a bola que será utilizada na Copa do Mundo, que sempre é alvo de grande repercussão.

Desde a Telstar, utilizada na Copa de 70, vencida pelo Brasil, a maior competição de futebol de todos os tempo conta com um modelo personalizado produzido pela Adidas.

De Fevernova e Brazuca à icônica, e polêmica, Jabulani, todas as bolas utilizadas na Copa do Mundo vira assunto entre os torcedores e fazem grande sucesso comercial.



Mas e a bola da Copa do Mundo 2026? Fará sucesso?

Trionda: Veja imagens vazadas da bola da próxima Copa do Mundo

O site FootyHeadlines revelou imagens da bola que será utilizada na próxima Copa do Mundo.

Intitulada de "Trionda", referenciando os três países sedes, o modelo é predominantemente branco com detalhes em azul, vermelho e verde, fazendo alusão, respectivamente, aos Estados Unidos, Canadá e México.

Imagens vazadas da suposta bola da Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução Trionda, bola que será utilizada na Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução Trionda, bola que será utilizada na Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução Trionda, bola que será utilizada na Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

A bola ainda não tem data de lançamento confirmada, mas especula-se que seja apresentada ao público entre novembro e dezembro.