fechar
Futebol | Notícia

Copa do Mundo 2026 tem imagens da bola oficial vazadas

Intitulada de "Trionda" modelo produzido pela Adidas traz referências aos três países sedes em seu nome e nas cores; veja imagens de vazamentos

Por Victor Peixoto Publicado em 07/09/2025 às 22:19
Imagens vazadas da suposta bola da Copa do Mundo 2026
Imagens vazadas da suposta bola da Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Copa do Mundo 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, nos Estados Unidos, Canadá e México, mas com as Eliminatórias se definindo, os olhares já se voltam para ela.

Outra razão para a Copa do Mundo já ser um tema são os vazamentos, que vão desde os uniformes das seleções, chuteiras e, também, a bola que será utilizada na Copa do Mundo, que sempre é alvo de grande repercussão.

Desde a Telstar, utilizada na Copa de 70, vencida pelo Brasil, a maior competição de futebol de todos os tempo conta com um modelo personalizado produzido pela Adidas.

De Fevernova Brazuca à icônica, e polêmica, Jabulani, todas as bolas utilizadas na Copa do Mundo vira assunto entre os torcedores e fazem grande sucesso comercial.

Mas e a bola da Copa do Mundo 2026? Fará sucesso?

Trionda: Veja imagens vazadas da bola da próxima Copa do Mundo

O site FootyHeadlines revelou imagens da bola que será utilizada na próxima Copa do Mundo.

Intitulada de "Trionda", referenciando os três países sedes, o modelo é predominantemente branco com detalhes em azul, vermelho e verde, fazendo alusão, respectivamente, aos Estados Unidos, Canadá e México.

FootyHeadlines / Reprodução
Imagens vazadas da suposta bola da Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Trionda, bola que será utilizada na Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Trionda, bola que será utilizada na Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Trionda, bola que será utilizada na Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A bola ainda não tem data de lançamento confirmada, mas especula-se que seja apresentada ao público entre novembro dezembro.

Leia Também

Leia também

Itália fora da Copa? Mesmo após goleada, veja dura missão da Azzurra para não disputar a Repescagem
Copa do Mundo 2026

Itália fora da Copa? Mesmo após goleada, veja dura missão da Azzurra para não disputar a Repescagem

Álbum da Copa 2026: Com pacote de figurinhas a pelo menos R$ 6,00, preço para completar assusta
Copa do Mundo 2026

Álbum da Copa 2026: Com pacote de figurinhas a pelo menos R$ 6,00, preço para completar assusta

Compartilhe

Tags