Itália fora da Copa? Mesmo após goleada, veja dura missão da Azzurra para não disputar a Repescagem

Mesmo com vitória por 5 x 0 sobre a Estônia, a Azzurra seguem em situação delicada na briga pela vaga direta para a Copa do Mundo de 2026; entenda

A Itália venceu a Estônia por 5 x 0 na tarde desta sexta-feira (5) e chegou aos 6 pontos, mas apesar do resultado, ainda vive, novamente, um drama para se classificar para a Copa do Mundo.

Ausente em 2018 e 2022, a Tetracampeã mundial, que caiu na fase de grupos em 2010 e 2014, está em situação delicada no seu grupo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

A Azzurra está no Grupo I com Noruega, Israel, Estônia e Moldávia.

Com três partidas disputadas, os italianos foram atropelados pela Noruega na estreia, em Oslo, por 3 x 0, partida disputa em junho.

Com apenas uma vaga direta para a Copa do Mundo 2026, este jogo, por si só, já torna duríssima a missão italiana de evitar uma terceira repescagem consecutiva.

Com 6 pontos em três jogos, a Itália é a 3ª colocada do grupo, atrás da Noruega, líder com 12 pontos, e de Israel, que aparece em 2° lugar com 9 pontos.

Ambas as seleções tem uma partida a mais que a Tetracampeã mundial e saldo superiores, +11 e +5 contra +4.

Na próxima segunda-feira (8), a Itália enfrenta a Noruega, no Nagyerdei Stadion, em Debrec, na Hungria, onde a seleção israelense vem mandando seus jogos em função dos conflitos bélicos no seu território e região.

Um empate é um excelente resultado para Israel, que ficaria dependendo apenas de si nas últimas partidas, incluindo um novo confronto contra a Itália, desta vez em solo italiano, para ficar com a vaga na Repescagem.

Para a seleção italiana, no entanto, seria um desastre. Considerando que a Noruega fará valer o favoritismo e vencerá todos os seus jogos restante, uma vitória no confronto direto contra os noruegueses não seria o suficiente para lhes dar a vaga direta na Copa do Mundo e ainda deixaria Israel mais perto da vaga na repescagem que a Azzurra.

Vencendo, a situação segue complicada, mas nas mãos da Itália, que dependeria apenas de suas forças para vencer todas suas partidas restantes, empatar em pontos com a Noruega e ultrapassar a seleção de Haaland no saldo de gols.

Outra opção, claro, é torcer por um tropeço, nem que seja um empate, dos noruegueses, para chegar na última rodada precisando de uma vitória simples para ficar com a vaga direta.