Transmissão Armênia x Portugal ao vivo online: confira onde assistir
Ampla favorita para o duelo, seleção portuguesa busca a vitória fora de casa para iniciar trajetória em busca da classificação para a Copa do Mundo
A disputa por uma vaga no Mundial de 2026 se inicia para a Seleção Portuguesa neste sábado (06/09), às 13h00 (Horário de Brasília), em duelo contra a Armênia. O confronto será disputado no Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, em Yerevan.
A partida é válida pela primeira rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.
Onde assistir Armênia x Portugal ao vivo
O confronto será transmitido com exclusividade pelo canal de TV por assinatura SporTV.
Como chegam as equipes
A Armênia busca surpreender. A seleção anfitriã nunca disputou uma Copa do Mundo nem esteve entre as melhores da Europa, e chega ao confronto pressionada também pelos resultados recentes, incluindo um rebaixamento na Liga das Nações e um empate por 2 a 2 contra Montenegro.
Portugal encara o duelo com a confiança de quem chega embalado após conquistar a Liga das Nações pela primeira vez. A geração liderada por Cristiano Ronaldo quer transformar esse momento de moral em uma trajetória segura rumo à Copa do Mundo.
Ficha técnica
- Data e Horário: 06/09 (sábado) - 13h00 (horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo - Rodada 5
- Local: Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan (Armênia)
- Onde Assistir: SporTV
Prováveis Escalações
Armênia: Beglaryan; Hovhannisyan, Harutyunyan, Piloyan e Grigoryan; Iwu e Dashyan; Bichakhchyan, Zelarayán e Barseghyan; Ranos. Técnico: Yeghishe Melikyan
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. Técnico: Roberto Martínez