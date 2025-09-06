fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Armênia x Portugal ao vivo online: confira onde assistir

Ampla favorita para o duelo, seleção portuguesa busca a vitória fora de casa para iniciar trajetória em busca da classificação para a Copa do Mundo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 06/09/2025 às 11:00
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal - Reprodução/ Instagram

A disputa por uma vaga no Mundial de 2026 se inicia para a Seleção Portuguesa neste sábado (06/09), às 13h00 (Horário de Brasília), em duelo contra a Armênia. O confronto será disputado no Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, em Yerevan.

A partida é válida pela primeira rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

Onde assistir Armênia x Portugal ao vivo

O confronto será transmitido com exclusividade pelo canal de TV por assinatura SporTV.

Como chegam as equipes

A Armênia busca surpreender. A seleção anfitriã nunca disputou uma Copa do Mundo nem esteve entre as melhores da Europa, e chega ao confronto pressionada também pelos resultados recentes, incluindo um rebaixamento na Liga das Nações e um empate por 2 a 2 contra Montenegro.

Portugal encara o duelo com a confiança de quem chega embalado após conquistar a Liga das Nações pela primeira vez. A geração liderada por Cristiano Ronaldo quer transformar esse momento de moral em uma trajetória segura rumo à Copa do Mundo.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 06/09 (sábado) - 13h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo - Rodada 5
  • Local: Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan (Armênia)
  • Onde Assistir: SporTV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Armênia: Beglaryan; Hovhannisyan, Harutyunyan, Piloyan e Grigoryan; Iwu e Dashyan; Bichakhchyan, Zelarayán e Barseghyan; Ranos. Técnico: Yeghishe Melikyan

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. Técnico: Roberto Martínez

Leia também

Armênia x Portugal: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Eliminatórias para a Copa do Mundo

Armênia x Portugal: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão Ucrânia x França ao vivo e online: veja onde assistir
Eliminatórias da Copa do Mundo

Transmissão Ucrânia x França ao vivo e online: veja onde assistir

Compartilhe

Tags