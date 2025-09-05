fechar
Transmissão Ucrânia x França ao vivo e online: veja onde assistir

Ucrânia e França estão no Grupo D com Islândia e Azerbaijão. Só o líder avança direto ao Mundial de 2026; o 2º colocado vai aos playoffs.

Por João Victor Tavares Publicado em 05/09/2025 às 12:34
Jonathan Clauss comemorando gol pela França
Jonathan Clauss comemorando gol pela França - Foto: Divulgação/ FFF

Ucrânia x França vão estrear nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (05).

A bola vai rolar às 15h45 (de Brasília), em campo neutro, na Polônia, por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia.

Transmissão ao vivo e online

O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Como assistir ao confronto online

  • Acesse o Disney+
  • Entre no site oficial disneyplus.com ou abra o aplicativo no celular, tablet, Smart TV ou videogame.

Faça login

  • Digite seu e-mail e senha cadastrados.
  • Caso ainda não tenha conta, será necessário assinar o serviço.

Verifique sua assinatura

  • O jogo estará disponível apenas para usuários com plano ativo.
  • Confirme se sua assinatura está em dia.

Procure pela transmissão

  • No horário da partida, busque por ESPN ou diretamente pelo evento.

Ficha de jogo

  • Data e hora: 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Tarczynski Arena Wroclaw, em Breslávia (POL)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

Prováveis escalações

Ucrânia

Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko e Mykolenko; Kaliuzhny, Zinchenko, Tsygankov, Shaparenko e Sudakov; Dovbyk. Técnico: Serhiy Rebrov

França

Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Thuram, Mbappé e Dembélé. Técnico: Didier Deschamps.

