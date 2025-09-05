Transmissão Ucrânia x França ao vivo e online: veja onde assistir
Ucrânia e França estão no Grupo D com Islândia e Azerbaijão. Só o líder avança direto ao Mundial de 2026; o 2º colocado vai aos playoffs.
Ucrânia x França vão estrear nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (05).
A bola vai rolar às 15h45 (de Brasília), em campo neutro, na Polônia, por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia.
Transmissão ao vivo e online
O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Como assistir ao confronto online
- Acesse o Disney+
- Entre no site oficial disneyplus.com ou abra o aplicativo no celular, tablet, Smart TV ou videogame.
Faça login
- Digite seu e-mail e senha cadastrados.
- Caso ainda não tenha conta, será necessário assinar o serviço.
Verifique sua assinatura
- O jogo estará disponível apenas para usuários com plano ativo.
- Confirme se sua assinatura está em dia.
Procure pela transmissão
- No horário da partida, busque por ESPN ou diretamente pelo evento.
Ficha de jogo
- Data e hora: 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Tarczynski Arena Wroclaw, em Breslávia (POL)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)
Prováveis escalações
Ucrânia
Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko e Mykolenko; Kaliuzhny, Zinchenko, Tsygankov, Shaparenko e Sudakov; Dovbyk. Técnico: Serhiy Rebrov
França
Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Thuram, Mbappé e Dembélé. Técnico: Didier Deschamps.