Copa do Mundo 2026: confira quais seleções já estão classificadas para o torneio
Com a presença de 48 seleções, torneio será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Novidades estarão na disputa da competição
Os participantes da próxima Copa do Mundo estão sendo definidos e o mundo vive grande expectativa pela confirmação dos países que disputarão a competição.
A competição, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, classificados automaticamente, será a primeira no novo formato de 48 seleções.
O Brasil, única seleção a disputar todas as edições da história da Copa do Mundo, também garantiu sua vaga, assim como a atual campeã Argentina.
O torneio será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho. A partida de abertura será no Estadio Azteca, enquanto a grande decisão será no MetLife Stadium, em East Rutherford, região metropolitana de Nova Jersey.
Confira todos os países garantidos na próxima Copa do Mundo
Anfitriões
- Canadá
- Estados Unidos
- México
Ásia
- Japão
- Irã
- Uzbequistão
- Coreia do Sul
- Jordânia
- Austrália
Oceania
- Nova Zelândia
América do Sul
- Argentina
- Brasil
- Equador
- Colômbia
- Uruguai
- Paraguai
África
- Marrocos
- Tunísia
Cidades-sede da Copa do Mundo 2026
Estados Unidos
- Atlanta – Mercedes-Benz Stadium – 71.000
- Boston (Foxborough) – Gillette Stadium – 65.000
- Dallas/Arlington – AT&T Stadium – 92.000
- Houston – NRG Stadium – 72.000
- Kansas City – Arrowhead Stadium – 76.000
- Los Angeles (Inglewood) – SoFi Stadium – 70.000
- Miami – Hard Rock Stadium – 65.000
- New York/New Jersey (East Rutherford) – MetLife Stadium – 82.500
- Philadelphia – Lincoln Financial Field – 69.000
- San Francisco/Bay Area (Santa Clara) – Levi’s Stadium – 70.000
- Seattle – Lumen Field – 68.000
Canadá
- Toronto – BMO Field será expandido – 45.000 (em expansão)
- Vancouver – BC Place – 54.500
México
- Cidade do México – Estádio Azteca – 87.500
- Guadalajara – Estádio Akron – 48.000
- Monterrey – Estádio BBVA – 53.500