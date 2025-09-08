Sport: Daniel Paulista avalia mudar esquema tático ou jogadores contra o Bragantino pela Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A comissão técnica do Leão aproveita a Data Fifa para intensificar treinamentos antes do retorno do Campeonato Brasileiro neste fim de semana

14 dias sem o Sport entrar em campo da derrota por 3 a 2 para o Vasco e o jogo contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no domingo (14/09), às 11h (horário de Brasília).

Após três dias de folga, com a paralisação da Série A na Data Fifa, o elenco rubro-negro se reapresenta nesta terça-feira (09/09) inicia o planejamento para a partida válida pela 23ª rodada.

Sem obter bons resultados e diante de um adversário que briga pelo G4, Daniel Paulista pode testar durante os treinamentos na semana tanto um novo esquema tático e mudanças no time titular.

Para isso, o técnico aguarda o retorno aos treinamentos do zagueiro Rafael Thyere, do lateral-esquerdo Igor Cariús e também do volante Sergio Oliveira. Os três jogadores se recuperam de lesão.

"Vamos refletir sobre questões individuais e coletivas do modelo de jogo ou rever o sistema e pensar nas individualidades. Vamos tentar recupera os atletas no aspecto emocional e clínico", explicou.

No duelo contra o cruzmaltino, o time titular foi Gabriel; Matheus Alexandre, João Silva, Ramon Menezes e Aderlan; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Derik Lacerda e Matheusinho. 4-3-3.

Imagem do time titular do Sport no jogo contra o Vasco na última rodada do Brasileirão - Paulo Paiva/Sport

Classificação e chances de rebaixamento

O Leão tem uma vitória em 20 jogos, até então. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não marcou as datas e nem os horários dos duelos atrasados contra Atlético-MG e Flamengo.

01 vitória

12 derrotas

07 empates

Lanterna e com 10 pontos, a diferença para o primeiro time fora da Z4 (Santos) é de 12. A chance de cair está em 95,4%, segundo os calcúlos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).