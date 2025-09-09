Sport: vice-presidente garante salários em dia e crítica "informações plantadas"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vice-presidente do Sport, Raphael Campos explicou fluxo de caixa do clube e garantiu que não há atrasos no clube, seja com futebol ou funcionários

Em entrevista ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o vice-presidente executivo do Sport, Raphael Campos, negou que o clube esteja com salários atrasados. Segundo ele, a informação que circulou nas redes sociais não corresponde à realidade e foi resultado de distorções sobre o fluxo de pagamento adotado internamente.

De acordo com o dirigente, o pagamento dos funcionários administrativos e do elenco do futebol segue critérios diferentes, mas dentro do prazo legal. Ou seja, em dia.

“O fato de muitas vezes o Sport pagar de forma antecipada não significa que o clube seja obrigado a manter esse padrão. Neste mês, optamos por separar o pagamento administrativo e, no caso do futebol, vamos honrar até o final desta semana. Isso está dentro da normalidade e todos foram comunicados”, explicou.

Segundo apuração de Antônio Gabriel, o Sport tem como regra pagar no décimo dia útil do mês, o que significa um pagamento até o dia 12 de setembro. O clube, contudo, tinha como rotina pagamentos antecipados.

Campos confirmou essa informação e garantiu que até esta semana o pagamento irá ocorrer normalmente, conforme o cronograma do clube, sem atrasos. Além disso, pontuou que tudo ocorre com transparência com atletas e comissão técnica. Ele também negou problemas no recolhimento de FGTS, afirmando que o clube mantém a obrigação em dia.

| Sobre a situação dos salários no @sportrecife:



- Na última sexta-feira (5), toda a folha do administrativo foi devidamente paga. Funcionários desses setores estão em dia.



- No entanto, o departamento de futebol ainda não recebeu, incluindo staff e atletas. Vale… — insta: @reporterantonio (@reporterantonio) September 9, 2025

“Infelizmente, em um momento delicado dentro de campo, algumas informações acabam sendo plantadas para gerar instabilidade. Nosso compromisso é sempre com transparência, e todos dentro do clube estão cientes do planejamento”, disse o vice-presidente.

O Sport se prepara para o duelo contra o Bragantino, neste domingo (14), pelo Brasileirão.