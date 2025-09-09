fechar
Sport | Notícia

Sport: vice-presidente garante salários em dia e crítica "informações plantadas"

Vice-presidente do Sport, Raphael Campos explicou fluxo de caixa do clube e garantiu que não há atrasos no clube, seja com futebol ou funcionários

Por Thiago Wagner Publicado em 09/09/2025 às 17:13
Imagem da Ilha do Retiro cheia de torcedores rubro-negros
Imagem da Ilha do Retiro cheia de torcedores rubro-negros - Paulo Paiva/SCR

Em entrevista ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o vice-presidente executivo do Sport, Raphael Campos, negou que o clube esteja com salários atrasados. Segundo ele, a informação que circulou nas redes sociais não corresponde à realidade e foi resultado de distorções sobre o fluxo de pagamento adotado internamente.

De acordo com o dirigente, o pagamento dos funcionários administrativos e do elenco do futebol segue critérios diferentes, mas dentro do prazo legal. Ou seja, em dia.

Leia Também

“O fato de muitas vezes o Sport pagar de forma antecipada não significa que o clube seja obrigado a manter esse padrão. Neste mês, optamos por separar o pagamento administrativo e, no caso do futebol, vamos honrar até o final desta semana. Isso está dentro da normalidade e todos foram comunicados”, explicou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo apuração de Antônio Gabriel, o Sport tem como regra pagar no décimo dia útil do mês, o que significa um pagamento até o dia 12 de setembro. O clube, contudo, tinha como rotina pagamentos antecipados.

Campos confirmou essa informação e garantiu que até esta semana o pagamento irá ocorrer normalmente, conforme o cronograma do clube, sem atrasos. Além disso, pontuou que tudo ocorre com transparência com atletas e comissão técnica. Ele também negou problemas no recolhimento de FGTS, afirmando que o clube mantém a obrigação em dia.

“Infelizmente, em um momento delicado dentro de campo, algumas informações acabam sendo plantadas para gerar instabilidade. Nosso compromisso é sempre com transparência, e todos dentro do clube estão cientes do planejamento”, disse o vice-presidente.

O Sport se prepara para o duelo contra o Bragantino, neste domingo (14), pelo Brasileirão.

Leia também

Cruzeiro x Atlético-MG na Copa do Brasil 2025: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Quartas da Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético-MG na Copa do Brasil 2025: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Sport completa seis meses sem vencer na Ilha do Retiro; jejum é o maior da história do clube
Sport

Sport completa seis meses sem vencer na Ilha do Retiro; jejum é o maior da história do clube

Compartilhe

Tags