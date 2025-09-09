fechar
Cruzeiro x Atlético-MG na Copa do Brasil 2025: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Raposa tem vantagem no clássico mineiro, enquanto a equipe do Galo busca vitória por três gols. Quem passar fatura R$ 9,9 mi da CBF.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/09/2025 às 12:56
Fabrício Bruno comemora gol pelo Cruzeiro contra o Atlético-MG
Fabrício Bruno comemora gol pelo Cruzeiro contra o Atlético-MG - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Atlético se enfrentam na próxima quinta-feira (11), às 19h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

O clássico mineiro começa com vantagem para o Cruzeiro: após vencer na ida, a equipe celeste pode até perder por um gol para avançar à semifinal. O Atlético precisa ganhar por três gols; vitória por dois leva a decisão para os pênaltis.

Após a derrota, o técnico Cuca deixou o Galo, e Jorge Sampaoli retorna ao comando, justamente para estrear no clássico.

Quem avançar enfrenta o vencedor de Corinthians e Athletico-PR. O classificado embolsa R$ 9,922 milhões de premiação da CBF.

Onde assistir a Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo?

A partida entre Cruzeiro e Atlético-MG terá transmissão do Prime Video (streaming).

Ficha de jogo

  • Data: Quinta-feira, 11 de setembro de 2025
  • Horário: 19h30 (horário de Brasília)
  • Local: Mineirão – Belo Horizonte/MG
  • Competição: Quartas de final da Copa do Brasil
  • Transmissão: Prime Video (streaming)

Prováveis escalações

Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabigol).

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Cuello, Dudu (Reinier) e Hulk.

Arbitragem do jogo

  • Árbitro: Rafael Klein (RS)
  • Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

