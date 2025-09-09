fechar
Selecao brasileira | Notícia

Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Brasil já classificado tenta manter invencibilidade, enquanto a Bolívia precisa vencer e torcer contra a Venezuela para ir à repescagem.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/09/2025 às 9:05
Raphinha tenta fazer o passe em jogo da Seleção Brasileira
Raphinha tenta fazer o passe em jogo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira encerra a sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 diante da Bolívia, na noite desta terça-feira (09).

A partida da última rodada acontece às 20h30 (de Brasília) no Estádio Municipal de El Alto, a 4.100 metros de altitude.

Como chegam as seleções?

Brasil

Já classificado para a Copa, ocupa a segunda posição e busca manter a invencibilidade sob o comando de Carlo Ancelotti, além de evitar a pior campanha da história nas Eliminatórias.

Bolívia

Ainda sonha com a vaga. Em oitavo lugar, precisa vencer o Brasil e torcer por tropeço da Venezuela contra a Colômbia para alcançar a repescagem.

Onde assistir ao vivo?

Bolívia x Brasil, nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), pelas eliminatórias, terá transmissão da Globo (TV aberta), da GE TV (youtube) e do SporTV (TV fechada).

Ficha de jogo

  • Data: Terça-feira, 9 de setembro de 2025
  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal de El Alto – 4.100m de altitude
  • Onde assistir: Globo, GE TV e SporTV

Prováveis escalações

Brasil

Alisson, Vitinho (Wesley), Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti

Bolívia

Carlos Lampe Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales e Roberto Fernández; Cuéllar, Robson Matheus, Miguelito, Villarroel e Melgar; Monteiro (Algarañaz). Técnico: Óscar Villegas

