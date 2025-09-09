Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Brasil já classificado tenta manter invencibilidade, enquanto a Bolívia precisa vencer e torcer contra a Venezuela para ir à repescagem.
A seleção brasileira encerra a sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 diante da Bolívia, na noite desta terça-feira (09).
A partida da última rodada acontece às 20h30 (de Brasília) no Estádio Municipal de El Alto, a 4.100 metros de altitude.
Como chegam as seleções?
Brasil
Já classificado para a Copa, ocupa a segunda posição e busca manter a invencibilidade sob o comando de Carlo Ancelotti, além de evitar a pior campanha da história nas Eliminatórias.
Bolívia
Ainda sonha com a vaga. Em oitavo lugar, precisa vencer o Brasil e torcer por tropeço da Venezuela contra a Colômbia para alcançar a repescagem.
Onde assistir ao vivo?
Bolívia x Brasil, nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), pelas eliminatórias, terá transmissão da Globo (TV aberta), da GE TV (youtube) e do SporTV (TV fechada).
Ficha de jogo
- Data: Terça-feira, 9 de setembro de 2025
- Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Municipal de El Alto – 4.100m de altitude
- Onde assistir: Globo, GE TV e SporTV
Prováveis escalações
Brasil
Alisson, Vitinho (Wesley), Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti
Bolívia
Carlos Lampe Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales e Roberto Fernández; Cuéllar, Robson Matheus, Miguelito, Villarroel e Melgar; Monteiro (Algarañaz). Técnico: Óscar Villegas