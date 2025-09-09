fechar
Selecao brasileira | Notícia

Seleção Brasileira: confira escalação oficial do Brasil para o duelo contra a Bolívia

O Brasil fará seu último jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta terça-feira (09) à noite e terá um time com diversas mudanças.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/09/2025 às 10:42
A Seleção Brasileira desembarcou no Aeroporto Internacional Viru Viru, localizado em Santa Cruz de La Sierra, na noite desta segunda-feira (08).
A Seleção Brasileira desembarcou no Aeroporto Internacional Viru Viru, localizado em Santa Cruz de La Sierra, na noite desta segunda-feira (08). - (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil enfrenta a Bolívia nesta terça-feira (09), em partida válida pelo último confronto das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo terá início às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, a 4.100 metros de altitude.

A Seleção Brasileira deve apresentar muitas alterações em relação ao confronto contra o Chile, na última quinta-feira. Carlo Ancelotti planejou oito mudanças na equipe, tanto para testar novas opções quanto para preservar o fôlego dos jogadores na altitude de El Alto.

Entre os poucos que permanecem como titulares estão o goleiro Alisson, o meio-campista Bruno Guimarães e o lateral-direito Wesley, embora este último possa começar no banco após sentir um leve desconforto muscular durante o treino de segunda-feira.

Além das mudanças na formação, o técnico italiano também ajustou a estratégia da equipe. A ideia é que o Brasil valorize mais a posse de bola e evite pressionar intensamente a saída de jogo dos bolivianos, diminuindo o desgaste físico causado pela altitude.

A Seleção deve entrar em campo com: Alisson; Vitinho (ou Wesley), Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

Ficha de jogo

  • Data: Terça-feira, 9 de setembro de 2025
  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal de El Alto – 4.100m de altitude
  • Onde assistir: Globo, GE TV e SporTV

Classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
Argentina 38 17 12 2 3 31 9 22
Brasil 28 17 8 4 5 24 16 8  
Uruguai 27 17 7 6 4 22 12 10  
Equador 26 17 7 8 2 13 5 8
Colômbia 25 17 6 7 4 22 15 7  
Paraguai 25 17 6 7 4 13 10 3  
Venezuela 18 17 4 6 7 15 22 -7  
Bolívia 17 17 5 2 10 16 35 -19  
Peru 12 17 2 6 9 6 20 -14
10º Chile 10 17 2 4 11 9 27 -18  

