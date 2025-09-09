Seleção Brasileira: confira escalação oficial do Brasil para o duelo contra a Bolívia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Brasil fará seu último jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta terça-feira (09) à noite e terá um time com diversas mudanças.

O Brasil enfrenta a Bolívia nesta terça-feira (09), em partida válida pelo último confronto das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo terá início às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, a 4.100 metros de altitude.

A Seleção Brasileira deve apresentar muitas alterações em relação ao confronto contra o Chile, na última quinta-feira. Carlo Ancelotti planejou oito mudanças na equipe, tanto para testar novas opções quanto para preservar o fôlego dos jogadores na altitude de El Alto.

Entre os poucos que permanecem como titulares estão o goleiro Alisson, o meio-campista Bruno Guimarães e o lateral-direito Wesley, embora este último possa começar no banco após sentir um leve desconforto muscular durante o treino de segunda-feira.

Além das mudanças na formação, o técnico italiano também ajustou a estratégia da equipe. A ideia é que o Brasil valorize mais a posse de bola e evite pressionar intensamente a saída de jogo dos bolivianos, diminuindo o desgaste físico causado pela altitude.

A Seleção deve entrar em campo com: Alisson; Vitinho (ou Wesley), Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

Ficha de jogo

Data: Terça-feira, 9 de setembro de 2025

Terça-feira, 9 de setembro de 2025 Horário: 20h30 (horário de Brasília)

20h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Municipal de El Alto – 4.100m de altitude

Estádio Municipal de El Alto – 4.100m de altitude Onde assistir: Globo, GE TV e SporTV

Classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul