Seleção Brasileira: confira escalação oficial do Brasil para o duelo contra a Bolívia
O Brasil fará seu último jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta terça-feira (09) à noite e terá um time com diversas mudanças.
O Brasil enfrenta a Bolívia nesta terça-feira (09), em partida válida pelo último confronto das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo terá início às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, a 4.100 metros de altitude.
A Seleção Brasileira deve apresentar muitas alterações em relação ao confronto contra o Chile, na última quinta-feira. Carlo Ancelotti planejou oito mudanças na equipe, tanto para testar novas opções quanto para preservar o fôlego dos jogadores na altitude de El Alto.
Entre os poucos que permanecem como titulares estão o goleiro Alisson, o meio-campista Bruno Guimarães e o lateral-direito Wesley, embora este último possa começar no banco após sentir um leve desconforto muscular durante o treino de segunda-feira.
Além das mudanças na formação, o técnico italiano também ajustou a estratégia da equipe. A ideia é que o Brasil valorize mais a posse de bola e evite pressionar intensamente a saída de jogo dos bolivianos, diminuindo o desgaste físico causado pela altitude.
A Seleção deve entrar em campo com: Alisson; Vitinho (ou Wesley), Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.
Ficha de jogo
- Data: Terça-feira, 9 de setembro de 2025
- Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Municipal de El Alto – 4.100m de altitude
- Onde assistir: Globo, GE TV e SporTV
Classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Argentina
|38
|17
|12
|2
|3
|31
|9
|22
|2º
|Brasil
|28
|17
|8
|4
|5
|24
|16
|8
|3º
|Uruguai
|27
|17
|7
|6
|4
|22
|12
|10
|4º
|Equador
|26
|17
|7
|8
|2
|13
|5
|8
|5º
|Colômbia
|25
|17
|6
|7
|4
|22
|15
|7
|6º
|Paraguai
|25
|17
|6
|7
|4
|13
|10
|3
|7º
|Venezuela
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|22
|-7
|8º
|Bolívia
|17
|17
|5
|2
|10
|16
|35
|-19
|9º
|Peru
|12
|17
|2
|6
|9
|6
|20
|-14
|10º
|Chile
|10
|17
|2
|4
|11
|9
|27
|-18