Transmissão Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
A Raposa pode se classificar até com derrota por 1 gol. Galo precisa vencer por 3 ou mais, ou decide nos pênaltis se ganhar por 2.
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam na próxima quinta-feira (11), às 19h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil.
Transmissão ao vivo, online e grátis
A partida entre Cruzeiro e Atlético-MG terá transmissão do Prime Video (streaming).
Ficha de jogo
- Data: Quinta-feira, 11 de setembro de 2025
- Horário: 19h30 (horário de Brasília)
- Local: Mineirão – Belo Horizonte/MG
- Competição: Quartas de final da Copa do Brasil
- Transmissão: Prime Video (streaming)
Prováveis escalações
Cruzeiro
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabigol).
Atlético-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Cuello, Dudu (Reinier) e Hulk.
Arbitragem do jogo
- Árbitro: Rafael Klein (RS)
- Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
- VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)