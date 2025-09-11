Coritiba x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Coritiba lidera a Série B e busca estabilidade; Goiás, vice-líder, tenta se recuperar após duas derrotas e irregularidade recente.
Coritiba e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo acontece no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.
Como chegam as equipes?
Coritiba
Líder isolado da Série B, o Coxa busca estabilidade após vencer apenas um dos três últimos jogos durante a Data Fifa. O time ainda busca regularidade em casa, onde tem a oitava melhor campanha.
Goiás
Vice-líder, com dois pontos a menos que o Coritiba, o Esmeraldino tenta encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas. Nos últimos oito jogos, venceu apenas dois, empatou dois e perdeu quatro.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Coritiba x Goiás terá transmissão do Disney+.
Ficha Técnica – Coritiba x Goiás
- Data: 12/09/2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Couto Pereira (Curitiba)
- Onde assistir: Disney +
Prováveis escalações
Coritiba
Pedro Morisco, João Almeida, Coser, Maicon e Zeca; Wallisson, Clayson, Vini Paulista, Josué e Ronier; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Mozart Santos.
Goiás
Tadeu, Moraes, Lucas Ribeiro, Messias e Caito; Rdrogio Andrade, Gonzalo Freitas e Juninho; Pedro Junqueira, Wellington Rato e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini.