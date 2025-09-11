fechar
Onde assistir | Notícia

Coritiba x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Coritiba lidera a Série B e busca estabilidade; Goiás, vice-líder, tenta se recuperar após duas derrotas e irregularidade recente.

Por João Victor Tavares Publicado em 11/09/2025 às 15:17
Imagem de partida do Coritiba na Série B
Imagem de partida do Coritiba na Série B - Gabriel Thá | Coritiba

Coritiba e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo acontece no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Como chegam as equipes?

Coritiba

Líder isolado da Série B, o Coxa busca estabilidade após vencer apenas um dos três últimos jogos durante a Data Fifa. O time ainda busca regularidade em casa, onde tem a oitava melhor campanha.

Goiás

Vice-líder, com dois pontos a menos que o Coritiba, o Esmeraldino tenta encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas. Nos últimos oito jogos, venceu apenas dois, empatou dois e perdeu quatro.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Coritiba x Goiás terá transmissão do Disney+.

Ficha Técnica – Coritiba x Goiás

  • Data: 12/09/2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Couto Pereira (Curitiba)
  • Onde assistir: Disney +

Prováveis escalações

Coritiba

Pedro Morisco, João Almeida, Coser, Maicon e Zeca; Wallisson, Clayson, Vini Paulista, Josué e Ronier; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Mozart Santos.

Goiás

Tadeu, Moraes, Lucas Ribeiro, Messias e Caito; Rdrogio Andrade, Gonzalo Freitas e Juninho; Pedro Junqueira, Wellington Rato e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini.

