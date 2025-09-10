Que horas será o jogo entre Brasil e China no Mundial de Vôlei Masculino 2025?
O Mundial Masculino de Vôlei 2025 reunirá 32 seleções nas cidades de Pasay City e Quezon City, agora realizado a cada dois anos em vez de quatro.
O Mundial Masculino de Vôlei começa nesta semana, com partidas programadas entre os dias 12 e 28 de setembro, nas Filipinas. O torneio reunirá 32 seleções, todas em busca do título de campeã do mundo.
A Seleção Brasileira faz sua estreia no domingo (14), enfrentando a China na primeira rodada da fase de grupos.
O Brasil busca conquistar o quarto título mundial da sua história. Caso alcance o troféu, a equipe igualará a Itália, que atualmente ocupa a segunda posição em número de conquistas, ficando atrás apenas da Rússia, dona de seis títulos.
Que horas começa o jogo entre Brasil e China?
O duelo acontece nesta domingo (14), a partir das 10h (horário de Brasília), nas Filipinas.
Ficha de jogo
- Confronto: Brasil x China
- Competição: Fase de Grupos – Mundial de Vôlei Masculino 2025
- Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
- Horário: 10h (horário de Brasília)
- Local: Filipinas
- Transmissão ao vivo: SporTV 2 (canal fechado)
jogos do Brasil na primeira fase do Mundial
- Brasil x China – 14 de setembro – 10h
- Brasil x República Tcheca – 15 de setembro – 23h
- Brasil x Sérvia – 17 de setembro – 23h