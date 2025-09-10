fechar
Que horas será o jogo entre Brasil e China no Mundial de Vôlei Masculino 2025?

O Mundial Masculino de Vôlei 2025 reunirá 32 seleções nas cidades de Pasay City e Quezon City, agora realizado a cada dois anos em vez de quatro.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/09/2025 às 16:48
Seleção brasileira em ação na VNL 2024
Seleção brasileira em ação na VNL 2024 - Maurício Val/FV Imagens/CBV

O Mundial Masculino de Vôlei começa nesta semana, com partidas programadas entre os dias 12 e 28 de setembro, nas Filipinas. O torneio reunirá 32 seleções, todas em busca do título de campeã do mundo.

A Seleção Brasileira faz sua estreia no domingo (14), enfrentando a China na primeira rodada da fase de grupos.

O Brasil busca conquistar o quarto título mundial da sua história. Caso alcance o troféu, a equipe igualará a Itália, que atualmente ocupa a segunda posição em número de conquistas, ficando atrás apenas da Rússia, dona de seis títulos.

Que horas começa o jogo entre Brasil e China?

O duelo acontece nesta domingo (14), a partir das 10h (horário de Brasília), nas Filipinas.

Ficha de jogo

  • Confronto: Brasil x China
  • Competição: Fase de Grupos – Mundial de Vôlei Masculino 2025
  • Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
  • Horário: 10h (horário de Brasília)
  • Local: Filipinas
  • Transmissão ao vivo: SporTV 2 (canal fechado)

jogos do Brasil na primeira fase do Mundial

  • Brasil x China – 14 de setembro – 10h
  • Brasil x República Tcheca – 15 de setembro – 23h
  • Brasil x Sérvia – 17 de setembro – 23h

