Mundial de Vôlei Masculino 2025: 5 favoritos ao título da edição
O Mundial de Vôlei Masculino 2025 acontece de 12 a 28 de setembro nas Filipinas, com 32 seleções, incluindo o Brasil, em busca do título.
O Mundial de Vôlei Masculino 2025 reunirá 32 das principais seleções do mundo em uma competição repleta de emoção e alto nível técnico. O torneio será disputado entre 12 e 28 de setembro, nas Filipinas.
Pela primeira vez, a edição contará com 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro times, e, a partir de agora, o campeonato passa a ser realizado de forma bienal.
Os dois melhores de cada grupo avançam para a fase eliminatória, iniciando pelas oitavas de final, garantindo confrontos decisivos e de grande intensidade.
Algumas seleções chegam mais fortes do que nunca, e o Brasil aparece entre os favoritos ao título, mantendo a tradição de grandes campanhas. A seguir, confira as equipes que despontam como principais candidatas a conquistar o troféu em 2025.
5 favoritos ao título em 2025
Itália
- Atual campeã olímpica (Paris 2024) e campeã da VNL 2025.
Polônia
- Tricampeã mundial (2014, 2018 e 2022) e força dominante nos últimos anos.
Brasil
- Medalhista em Paris 2024 e sempre candidato ao título, com renovação em andamento.
França
- Conquistou o ouro olímpico em Tóquio 2020 e prata em Paris 2024.
Japão
- Foi semifinalista da VNL 2025, em grande fase com Ishikawa e Nishida.
Programação completa do Mundial de Vôlei Masculino 2025
- Fase de grupos: 12 a 18 de setembro
- Oitavas de final: 20 a 23 de setembro
- Quartas de final: 24 e 25 de setembro
- Semifinais: 27 de setembro
- Decisão da medalha de bronze e final: 28 de setembro
Grupos no Mundial de Vôlei Masculino 2025
Grupo A
- Filipinas
- República Islâmica do Irã
- Egito
- Tunísia
Grupo B
- Polônia
- Países Baixos
- Catar
- Romênia
Grupo C
- França
- Argentina
- Finlândia
- República da Coreia
Grupo D
- Estados Unidos
- Cuba
- Portugal
- Colômbia
Grupo E
- Eslovênia
- Alemanha
- Bulgária
- Chile
Grupo F
- Itália
- Ucrânia
- Bélgica
- Argélia
Grupo G
- Japão
- Canadá
- Türkiey
- Líbia
Grupo H
- Brasil
- Sérvia
- Tchéquia
- República Popular da China