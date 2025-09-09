fechar
Volei | Notícia

Mundial de Vôlei Masculino 2025: 5 favoritos ao título da edição

O Mundial de Vôlei Masculino 2025 acontece de 12 a 28 de setembro nas Filipinas, com 32 seleções, incluindo o Brasil, em busca do título.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/09/2025 às 13:40
O Mundial de Vôlei Masculino 2025 reunirá 32 das principais seleções do mundo em uma competição repleta de emoção e alto nível técnico. O torneio será disputado entre 12 e 28 de setembro, nas Filipinas.

Pela primeira vez, a edição contará com 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro times, e, a partir de agora, o campeonato passa a ser realizado de forma bienal.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a fase eliminatória, iniciando pelas oitavas de final, garantindo confrontos decisivos e de grande intensidade.

Algumas seleções chegam mais fortes do que nunca, e o Brasil aparece entre os favoritos ao título, mantendo a tradição de grandes campanhas. A seguir, confira as equipes que despontam como principais candidatas a conquistar o troféu em 2025.

5 favoritos ao título em 2025

Itália

  • Atual campeã olímpica (Paris 2024) e campeã da VNL 2025.

Polônia

  • Tricampeã mundial (2014, 2018 e 2022) e força dominante nos últimos anos.

Brasil

  • Medalhista em Paris 2024 e sempre candidato ao título, com renovação em andamento.

França

  • Conquistou o ouro olímpico em Tóquio 2020 e prata em Paris 2024.

Japão

  • Foi semifinalista da VNL 2025, em grande fase com Ishikawa e Nishida.

Programação completa do Mundial de Vôlei Masculino 2025

  • Fase de grupos: 12 a 18 de setembro
  • Oitavas de final: 20 a 23 de setembro
  • Quartas de final: 24 e 25 de setembro
  • Semifinais: 27 de setembro
  • Decisão da medalha de bronze e final: 28 de setembro

Grupos no Mundial de Vôlei Masculino 2025

Grupo A

  • Filipinas
  • República Islâmica do Irã
  • Egito
  • Tunísia

Grupo B

  • Polônia
  • Países Baixos
  • Catar
  • Romênia

Grupo C

  • França
  • Argentina
  • Finlândia
  • República da Coreia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Cuba
  • Portugal
  • Colômbia

Grupo E

  • Eslovênia
  • Alemanha
  • Bulgária
  • Chile

Grupo F

  • Itália
  • Ucrânia
  • Bélgica
  • Argélia

Grupo G

  • Japão
  • Canadá
  • Türkiey
  • Líbia

Grupo H

  • Brasil
  • Sérvia
  • Tchéquia
  • República Popular da China

