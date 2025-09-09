Mundial de Vôlei Masculino 2025: 5 favoritos ao título da edição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Mundial de Vôlei Masculino 2025 acontece de 12 a 28 de setembro nas Filipinas, com 32 seleções, incluindo o Brasil, em busca do título.

O Mundial de Vôlei Masculino 2025 reunirá 32 das principais seleções do mundo em uma competição repleta de emoção e alto nível técnico. O torneio será disputado entre 12 e 28 de setembro, nas Filipinas.

Pela primeira vez, a edição contará com 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro times, e, a partir de agora, o campeonato passa a ser realizado de forma bienal.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a fase eliminatória, iniciando pelas oitavas de final, garantindo confrontos decisivos e de grande intensidade.

Algumas seleções chegam mais fortes do que nunca, e o Brasil aparece entre os favoritos ao título, mantendo a tradição de grandes campanhas. A seguir, confira as equipes que despontam como principais candidatas a conquistar o troféu em 2025.

5 favoritos ao título em 2025

Itália

Atual campeã olímpica (Paris 2024) e campeã da VNL 2025.

Polônia

Tricampeã mundial (2014, 2018 e 2022) e força dominante nos últimos anos.

Brasil

Medalhista em Paris 2024 e sempre candidato ao título, com renovação em andamento.

França

Conquistou o ouro olímpico em Tóquio 2020 e prata em Paris 2024.

Japão

Foi semifinalista da VNL 2025, em grande fase com Ishikawa e Nishida.

Programação completa do Mundial de Vôlei Masculino 2025

Fase de grupos: 12 a 18 de setembro

12 a 18 de setembro Oitavas de final: 20 a 23 de setembro

20 a 23 de setembro Quartas de final: 24 e 25 de setembro

24 e 25 de setembro Semifinais: 27 de setembro

27 de setembro Decisão da medalha de bronze e final: 28 de setembro

Grupos no Mundial de Vôlei Masculino 2025

Grupo A

Filipinas

República Islâmica do Irã

Egito

Tunísia

Grupo B

Polônia

Países Baixos

Catar

Romênia

Grupo C

França

Argentina

Finlândia

República da Coreia

Grupo D

Estados Unidos

Cuba

Portugal

Colômbia

Grupo E

Eslovênia

Alemanha

Bulgária

Chile

Grupo F

Itália

Ucrânia

Bélgica

Argélia

Grupo G

Japão

Canadá

Türkiey

Líbia

Grupo H