Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Líderes da competição, Goiás e Coritiba são derrotados na 24ª rodada e abrem espaço para aproximação da terceira colocada Chapecoense
A Série B 2025 segue em ritmo intenso após a 25ª rodada, que trouxe mudanças importantes na tabela de classificação e manteve o equilíbrio tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra o rebaixamento.
O líder no momento é o Coritiba, com 46 pontos. Logo atrás aparece o Goiás, que liderava na rodada anterior, mas perdeu a primeira posição após ser derrotado pelo Avaí e permanece com 44 pontos.
Na terceira colocação está o Criciúma, com 42 pontos, mantendo-se no G-4 após vencer a Chapecoense, que ocupa a quarta posição da competição.
Confira a tabela completa da Série B
|Pos
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo
|1º
|Coritiba
|46
|25
|13
|7
|5
|28
|16
|+12
|2º
|Goiás
|44
|25
|13
|5
|7
|32
|25
|+7
|3º
|Criciúma
|42
|25
|12
|6
|7
|33
|21
|+12
|4º
|Chapecoense
|41
|25
|12
|5
|8
|36
|24
|+12
|5º
|Remo
|38
|25
|9
|11
|5
|27
|22
|+5
|6º
|Cuiabá
|37
|25
|10
|7
|8
|30
|29
|+1
|7º
|Novorizontino
|37
|25
|9
|10
|6
|27
|24
|+3
|8º
|Athletico-PR
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|9º
|Avaí
|36
|25
|9
|9
|7
|32
|26
|+6
|10º
|Vila Nova
|35
|25
|10
|5
|10
|25
|25
|0
|11º
|CRB
|34
|25
|10
|4
|11
|26
|23
|+3
|12º
|Operário-PR
|34
|25
|9
|7
|9
|27
|24
|+3
|13º
|Atlético-GO
|32
|25
|7
|11
|7
|27
|27
|0
|14º
|Ferroviária
|31
|25
|7
|10
|8
|27
|30
|-3
|15º
|Athletic (MG)
|29
|25
|8
|5
|12
|27
|34
|-7
|16º
|Botafogo-SP
|28
|25
|7
|7
|11
|21
|36
|-15
|17º
|América-MG
|26
|25
|7
|5
|13
|25
|32
|-7
|18º
|Volta Redonda
|26
|25
|6
|8
|11
|16
|27
|-11
|19º
|Amazonas
|24
|25
|5
|9
|11
|26
|37
|-11
|20º
|Paysandu
|21
|25
|4
|9
|12
|21
|31
|-10
Próxima rodada da Série B
Confrontos e Datas – 26ª Rodada da Série B 2025
Sexta-feira, 12 de setembro
- 19h00 – Volta Redonda x Criciúma
- 21h30 – Coritiba x Goiás
Sábado, 13 de setembro
- 16h00 – Paysandu x América-MG
- 18h30 – Vila Nova x Remo
Domingo, 14 de setembro
- 16h00 – Operário-PR x Cuiabá
- 18h30 – Athletic-MG x Botafogo-SP
Segunda-feira, 15 de setembro
- 19h00 – Ferroviária x Novorizontino
- 21h30 – CRB x Amazonas
Terça-feira, 16 de setembro
- 19h30 – Atlético-GO x Avaí
- 21h35 – Chapecoense x Athletico-PR