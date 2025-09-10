Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Líderes da competição, Goiás e Coritiba são derrotados na 24ª rodada e abrem espaço para aproximação da terceira colocada Chapecoense

A Série B 2025 segue em ritmo intenso após a 25ª rodada, que trouxe mudanças importantes na tabela de classificação e manteve o equilíbrio tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra o rebaixamento.

O líder no momento é o Coritiba, com 46 pontos. Logo atrás aparece o Goiás, que liderava na rodada anterior, mas perdeu a primeira posição após ser derrotado pelo Avaí e permanece com 44 pontos.

Na terceira colocação está o Criciúma, com 42 pontos, mantendo-se no G-4 após vencer a Chapecoense, que ocupa a quarta posição da competição.

Confira a tabela completa da Série B

Campeonato Brasileiro — Série B 2025 (atualizado até 10/09/2025 — 25ª rodada) Pos Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo 1º Coritiba 46 25 13 7 5 28 16 +12 2º Goiás 44 25 13 5 7 32 25 +7 3º Criciúma 42 25 12 6 7 33 21 +12 4º Chapecoense 41 25 12 5 8 36 24 +12 5º Remo 38 25 9 11 5 27 22 +5 6º Cuiabá 37 25 10 7 8 30 29 +1 7º Novorizontino 37 25 9 10 6 27 24 +3 8º Athletico-PR 36 25 10 6 9 34 34 0 9º Avaí 36 25 9 9 7 32 26 +6 10º Vila Nova 35 25 10 5 10 25 25 0 11º CRB 34 25 10 4 11 26 23 +3 12º Operário-PR 34 25 9 7 9 27 24 +3 13º Atlético-GO 32 25 7 11 7 27 27 0 14º Ferroviária 31 25 7 10 8 27 30 -3 15º Athletic (MG) 29 25 8 5 12 27 34 -7 16º Botafogo-SP 28 25 7 7 11 21 36 -15 17º América-MG 26 25 7 5 13 25 32 -7 18º Volta Redonda 26 25 6 8 11 16 27 -11 19º Amazonas 24 25 5 9 11 26 37 -11 20º Paysandu 21 25 4 9 12 21 31 -10

Próxima rodada da Série B

Confrontos e Datas – 26ª Rodada da Série B 2025

Sexta-feira, 12 de setembro

19h00 – Volta Redonda x Criciúma



21h30 – Coritiba x Goiás



Sábado, 13 de setembro

16h00 – Paysandu x América-MG



18h30 – Vila Nova x Remo



Domingo, 14 de setembro

16h00 – Operário-PR x Cuiabá



18h30 – Athletic-MG x Botafogo-SP



Segunda-feira, 15 de setembro

19h00 – Ferroviária x Novorizontino



21h30 – CRB x Amazonas



Terça-feira, 16 de setembro