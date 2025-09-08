Transmissão Vila Nova x Athletic-MG ao vivo online: confira onde assistir
Em oitavo lugar na classificação, equipe goiana vem de empate em duelo contra a Chapecoense. Mineiros buscam a vitória para se afastarem do Z-4
Nesta segunda-feira (08), às 21h30 (horário de Brasília), o Vila Nova entra em campo no OBA para enfrentar o Athletic, em partida decisiva pela 25ª rodada da Série B.
Onde assistir Vila Nova x Athletic ao vivo
A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+. O duelo estará disponível para os assinantes do pacote padrão.
Como chegam as equipes
O Vila Nova, com 34 pontos e em 10ª posição, tenta reencontrar sua boa fase, já que não vence há dois jogos e agora busca repetir o resultado positivo em casa.
Já o Athletic, com 28 pontos e na 15ª colocação, chega embalado após quebrar uma sequência negativa de cinco jogos com a vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda.
Ficha técnica
- Data e Horário: 08/09 (segunda-feira) - 21h30 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 25
- Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Vila Nova: Kozlinski; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Nathan Melo, Igor Henrique e Dodô; André Luís, Ruan Ribeiro e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra.
Athletic-MG: Adriel; Douglas Silva, Sidimar, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado; João Miguel, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte