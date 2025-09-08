Transmissão Vila Nova x Athletic-MG ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em oitavo lugar na classificação, equipe goiana vem de empate em duelo contra a Chapecoense. Mineiros buscam a vitória para se afastarem do Z-4

Nesta segunda-feira (08), às 21h30 (horário de Brasília), o Vila Nova entra em campo no OBA para enfrentar o Athletic, em partida decisiva pela 25ª rodada da Série B.

Onde assistir Vila Nova x Athletic ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+. O duelo estará disponível para os assinantes do pacote padrão.

Como chegam as equipes

O Vila Nova, com 34 pontos e em 10ª posição, tenta reencontrar sua boa fase, já que não vence há dois jogos e agora busca repetir o resultado positivo em casa.

Já o Athletic, com 28 pontos e na 15ª colocação, chega embalado após quebrar uma sequência negativa de cinco jogos com a vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda.

Ficha técnica

Data e Horário: 08/09 (segunda-feira) - 21h30 (horário de Brasília)

08/09 (segunda-feira) - 21h30 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 25

Série B - Rodada 25 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)

Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Vila Nova: Kozlinski; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Nathan Melo, Igor Henrique e Dodô; André Luís, Ruan Ribeiro e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra.

Athletic-MG: Adriel; Douglas Silva, Sidimar, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado; João Miguel, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte