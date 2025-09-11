Atlético-MG x Sport: CBF confirma data e horário de jogo atrasado
O duelo é válido ainda pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a data e horário do jogo atrasado entre Atlético-MG x Sport. A partida acontece no dia 7 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O duelo é válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Além desse jogo contra o Galo, o Leão ainda tem um confronto atrasado contra o Flamengo. Esse duelo, no entanto, ainda não tem data e horário.
Sport x Flamengo deveria ter acontecido ainda no primeiro turno, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 12ª rodada.
Retornos no Sport
Depois de duas semanas de intervalo no Brasileirão, o Sport entra em campo de novo no próximo domingo (14). O Leão visita o Red Bull Bragantino, às 11h (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Para essa partida, o técnico Daniel Paulista deve ganhar dois reforços. São eles: o zagueiro Rafael Thyere e o lateral Igor Cariús. Thyere deve ser titular na zaga ao lado de Ramon Menezes, enquanto Cariús deve ficar como opção no banco.
O zagueiro foi afastado por causa de uma lesão na face. Já o lateral ficou de fora por um problema muscular e, assim, o retorno deve ser gradativo. Dessa maneira, Aderlan passará mais uma rodada na lateral esquerda.
Quem pode ficar de fora do próximo jogo é o atacante Pablo. Ele foi diagnosticado com uma virose e chegou a perder cerca de 5kg.