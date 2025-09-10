"Seria um hipócrita se reclamasse", diz meia do Sport sobre suposto atraso salarial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lucas Lima é um dos principais jogadores do Sport na disputa da Série A e carrega esse peso nas críticas sobre a vexatória campanha

O meia Lucas Lima abriu o jogo, em entrevista coletiva, sobre o suposto atraso salarial do elenco do Sport. Questionado sobre o assunto, ele negou e mostrou confiança na diretoria rubro-negra. O "camisa 10" do Leão ainda contou que tem evitado acompanhar as redes sociais para focar em salvar o clube rubro-negro do rebaixamento.

Em entrevista à Rádio Jornal, o vice-presidente Raphael Campos afirmou que o Sport não possui nenhum atraso salarial com o time profissional. Ele classificou o assunto como "informações plantadas".

"Não tenho acompanhado muito as redes sociais, estou concentrado em campo. Não tenho muito o que falar sobre isso. O clube está cumprindo tudo da melhor maneira e eu seria um hipócrita se reclamasse de alguma coisa", afirmou Lucas Lima.

"Então, a gente precisa continuar nesse caminho e temos um presidente que sempre honrou conosco. Se eu falar qualquer coisa, vou estar sendo injusto", completou.

O "camisa 10" do Sport reiterou a confiança dos jogadores em salvar o clube do rebaixamento. O Leão é o lanterna da Série A com 10 pontos após 20 jogos disputados.

"Encaro muito a realidade, sei que é uma situação difícil, então, é nisso que estou focado. O grupo está se dedicando bastante, o clube continua dando condições para a gente", disse.

"Acredito que o clube tem que manter isso para tudo continuar no caminho certo. Temos que gastar energias para buscar uma solução, não para apontar culpados", acrescentou.

Próximo jogo do Sport

O próximo jogo do Sport acontece no dia 14 de setembro (domingo). O Leão enfrenta o Red Bull Bragantino, às 11h (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O duelo é válido pela 23ª rodada da Série A, onde o clube rubro-negro ainda tem dois jogos atrasados.