Sport | Notícia

Sport: Pablo não treina com bola e torna-se dúvida para duelo contra Red Bull Bragantino

Atacante sofre com uma virose e ficou de fora de atividades coletivas. Por outro lado, Daniel Paulista conta com retorno do capitão Rafael Thyere

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 10/09/2025 às 12:56
Pablo, atacante do Sport
Pablo, atacante do Sport - Paulo Paiva/Sport

O Sport segue sua preparação para encarar o Red Bull Bragantino. O confronto será disputado no próximo domingo (14), em Bragança Paulista. O técnico Daniel Paulista analisa a situação de alguns nomes importantes do elenco.

Devido à uma virose, o atacante Pablo tornou-se dúvida para o duelo contra o Massa Bruta. Por conta dos efeitos da doença, o jogador perdeu cinco quilos e não pôde participar de atividades coletivas com bola, limitando-se a realizar voltas ao redor do campo do CT José de Andrade Médicis.

Apesar de não balançar as redes desde o dia 3 de maio, na derrota do Sport contra o Fluminense, Pablo ainda é o artilheiro rubro-negro na atual temporada, com sete gols marcados.

Daniel Paulista volta a contar com Rafael Thyere

Por outro lado, uma boa notícia para o técnico Daniel Paulista é o retorno do zagueiro Rafael Thyere, que ficou de fora do último jogo do time, contra o Vasco, por uma fratura no rosto.

O capitão rubro-negro voltou às atividades e deve ser relacionado para o duelo contra a equipe paulista.

Lanterna da Série A, com apenas 10 pontos conquistados, o Sport venceu apenas uma partida ao longo da competição.

O time rubro-negro não venceu nenhum de seus últimos três jogos e vêm de duas derrotas, contra Palmeiras e Vasco.

Adversário do Leão da Ilha, o Massa Bruta foi goleado pelo Botafogo na última rodada, por 4 a 1. A equipe ocupa a oitava colocação na tabela do Brasileirão.

