Lendas do futebol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O time pernambucano mais respeitado em Salvador era o tradicionalíssimo Améri e Leça foi titular do Tricolor 10 anos.........................

Clique aqui e escute a matéria

Acompanho jogo de futebol desde 1942. Comecei no estádio de madeira da Graça de campo tão pequeno que num jogo do Vasco com o Bahia, Barbosa que substituiu Barqueta, bateu um tiro de meta, de bico, e Leça, goleiro do Bahia, encaixou a bola em sua meta. O campo era de dimensões mínimas e o Vasco estava a favor do vento que soprava forte vindo da rua onde ficava uma padaria tradicional, cujo nome esqueço.

Nessa tarde, o Gigante da Colina formou com: Barbosa, Sampaio e Augusto; Beracochea, Dino e Argemiro; Santo Cristo, Lelé (O Canhão de São Januário) (Vamos lá que é de graça, no boteco do José, entra homem, entra menino, entra velho, entra mulher, é só dizer que é vascaíno que é amigo do Lelé.); Isaías (que morreu tuberculoso) Jair (o Jajá de Barra Mansa), e o gaúcho Chico, egresso do Internacional. O Esquadrão de Aço com Leça, Bahiano e Zé Grilo (o Verdureiro); Papete, Bianchi e Avalle; Gereco, Maneca, Evilásio, Cacetão e Izaltino. Não lembro o escore nem quem ganhou.

Recordo de uma vitória espetacular do Ypiranga, meu clube do coração, 10 vezes campeão baiano e o mais popular da Boa Terra, sobre o Fluminense de Robertinho, Gualter e Haroldo; Pascoal, Telesca e Bigode, Pedro Amorim, Ademir, Carlayle, Careca e Rodrigues.

O time pernambucano mais respeitado em Salvador era o tradicionalíssimo América. O Bahia comprou o goleiro Leça ao América e Leça foi titular do Tricolor 10 anos consecutivos, com atuações espetaculares. Depois formou num quadro sensacional do Botafogo da Bahia com grandes jogadores, entre os quais, Zague (apelido baseado no estilo de jogar fazendo ziguezague em alta velocidade e em direção ao gol), Roliço e Lamarona.

Estanislau, crioulo de coxas grossas, que fazia a ala esquerda com Raimundo no Ypiranga, só cobrava corner de "letra," também conhecido como "Charles." Pena os saudosos Hélio Pinto e Haroldo Praça não estarem vivos para confirmarem isso. Ralph de Carvalho é comentarista competente e honesto, mas é menino de hoje, não viu Estanislau jogar. Bolivar, gigantesco beque central do Guarany, fez dois gols de falta no lendário Oberdan Cattani, arqueiro do Palmeiras, em partida noturna no campinho da Graça. Juvenal, atlético artilheiro do Vitória e do Fluminense morreu tuberculoso.

Arthur Carvalho, da União Brasileira de Escritores - UBE-PE



