Retrospecto incômodo: Sport venceu apenas 2 dos 10 últimos jogos contra o RB Bragantino
Equipe pernambucana se prepara para encarar o Massa Bruta em Bragança Paulista, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Sport se prepara para encarar o Red Bull Bragantino em duelo pela 23ª rodada do Brasileirão. O confronto será disputado no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no próximo domingo (14), às 11h00 (Horário de Brasília).
Lanterna do Campeonato Brasileiro, o clube rubro-negro também busca uma virada de chave no retrospecto recente diante do Massa Bruta.
Sport busca "virada de chave" diante do RB Bragantino
Além do fato do time precisar vencer para seguir com chances de evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Sport também espera amenizar um retrospecto incômodo contra seu próximo adversário.
O Leão da Ilha venceu apenas duas das 10 últimas partidas diante do time de Bragança Paulista. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o time pernambucano não conseguiu, nem mesmo, balançar as redes.
A última vitória do Leão da Ilha diante do RB Bragantino foi conquistada no ano de 2019, pela Série B. Na ocasião, o time rubro-negro venceu os paulistas na Ilha do Retiro por 2 a 1.
Últimos 10 jogos entre Sport x Red Bull Bragantino
- 16/04/2025 – Sport 0 x 1 Red Bull Bragantino – Brasileirão 2025
- 28/10/2021 – Red Bull Bragantino 3 x 0 Sport – Brasileirão 2021
- 06/08/2021 – Sport 0 x 0 Red Bull Bragantino – Brasileirão 2021
- 15/02/2021 – Sport 0 x 0 Red Bull Bragantino – Brasileirão 2020
- 19/10/2020 – Red Bull Bragantino 2 x 0 Sport – Brasileirão 2020
- 07/09/2019 – Sport 2 x 1 Bragantino – Série B 2019
- 07/05/2019 – Bragantino 1 x 1 Sport – Série B 2019
- 28/09/2013 – Bragantino 1 x 2 Sport – Série B 2013
- 11/06/2013 – Sport 0 x 2 Bragantino – Série B 2013
- 15/10/2011 – Sport 1 x 1 Bragantino – Série B 2011