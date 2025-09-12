fechar
Sport | Notícia

Sport divulga detalhes de projeto para novo CT do elenco profissional; confira

Em coletiva de imprensa com a presença do presidente Yuri Romão, Leão da Ilha confirma que atual CT do time será um dos maiores do Brasil em expansão

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/09/2025 às 16:05 | Atualizado em 12/09/2025 às 16:34
Yuri Romão, presidente do Sport
Yuri Romão, presidente do Sport - Paulo Paiva/Sport

Nesta sexta-feira (12), o Sport realizou coletiva de imprensa para apresentar os detalhes de seu novo CT, que será utilizado pelo elenco profissional.

O presidente Yuri Romão esteve presente, além do vice-presidente Raphael Campos, que confirmou que o atual CT do Leão da Ilha será utilizado apenas pelo futebol feminino e de base, após a conclusão das obras do novo espaço.

"A gente quer transformar aquela área ali numa fábrica de talentos. Vamos apresentar um projeto, eu diria que, ousado. Mas nos dará, de fato, uma representatividade e também uma visibilidade gigantesca, não só para a região, como para o Brasil todo", declarou Yuri Romão.

De acordo com o vice-presidente rubro-negro, que será o profissional do clube responsável por comandar o projeto, ao lado da arquiteta Célia Beatriz, serão investidos R$ 22 milhões de reais ao longo do projeto.

O CT rubro-negro deve contar com 13,9 hectares, o que colocaria o local na sexta colocação entre os maiores CT's do país.

Quando a obra será concluída?

Ainda conforme Raphael Campos, a ideia do Leão da Ilha é inaugurar a obra em até um ano após seu início. Ainda é necessária a realização dos trâmites relacionados à aquisição e preparação do terreno.

Seriam inauguradas, primeiramente, as áreas dos campos de jogos e restaurantes. Em seguida, seriam concluídas as obras relacionadas à hotelaria. A expectativa é de que o novo CT já esteja à disposição do elenco profissional do Leão da Ilha em novembro de 2026.

