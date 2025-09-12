Náutico x Guarani ao vivo (13/09): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo acontece neste sábado, nos Aflitos, e é válido pela 2ª rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico disputa o primeiro jogo em casa, neste sábado (13), válido pelo Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de estrear na 2ª fase com vitória fora de casa sobre o Brusque, o Timbu recebe o Guarani, às 17h (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 2ª rodada.

Assim, é a segunda das seis partidas que o Náutico disputará em busca do acesso. Na chave do clube alvirrubro, ainda tem a Ponte Preta, além de Brusque e Guarani. Os clubes se enfrentam em duelos de ida e volta e, no final, os dois melhores colocados garantem o acesso.

Casa cheia nos Aflitos

A expectativa é que o Náutico tenha um dos maiores públicos como mandante na temporada. De forma antecipada, mais de 14 mil ingressos já foram comercializados.

Problema no Náutico

O técnico Hélio dos Anjos ganhou uma dúvida de "última hora" no Náutico. O zagueiro Carlinhos sentiu dores na panturrilha e virou dúvida para a partida contra o Guarani.

Vale lembrar que o treinador perdeu o zagueiro João Maistro, que foi expulso na vitória sobre o Brusque. Sendo assim, Mateus Silva e Rayan podem formar a zaga do Timbu na próxima rodada.

Mateus Silva não atua desde o dia 3 de agosto, quando sentiu a lesão na coxa na vitória sobre o Retrô. Assim, o prata da casa Índio corre por fora na briga.

O restante da equipe deve ser a mesma que venceu o Brusque na última rodada. Inclusive, com Samuel Otusanya na vaga de Bruno Mezenga no posto de centroavante.

Vale lembrar que o atacante Paulo Sérgio continua vetado pelo departamento médico. Após se recuperar da contusão na coxa, ele sentiu dores na lombar e continua em tratamento.

"Cada jogo a gente está encarando como uma decisão. Essa fase é muito difícil, muito equilibrada. Então, esse primeiro jogo dentro de casa, a gente está preparado, buscando o melhor para chegar no jogo e conquistar essa vitória", afirmou o volante alvirrubro Igor Pereira.

"O sentimento do torcedor é o mesmo que o nosso aqui, todo dia a gente vem conversando e fica uma vontade de querer chegar logo o jogo para estar ali dentro de campo. Ainda mais com essa energia dentro dos Aflitos", disse o jogador.

Mudanças no Guarani

O lateral-direito Cicinho se machucou na derrota por 1x0 para a Ponte Preta, na última rodada, e Lucas Justen assumirá a vaga. Além dessa alteração, David Braz pode ganhar a vaga de Alan Santos, que não treinou normalmente por causa de um desconforto muscular.

E, por fim, o técnico Matheus Costa estuda tirar o atacante Kauã Jesus para a entrada de mais um meio-campista: Caio Mello, Kadi ou Jhemerson.

Diante do Náutico, o Guarani terá que "quebrar" duas marcas negativas. A primeira de não vencer o clube pernambucanos nos Aflitos há 36 anos. Já a segunda vem da própria disputa da Série C: um ponto apenas dois últimos 12 disputados.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o duelo do Náutico contra o Guarani. Além do rádio, a transmissão estará disponível pelo canal da emissora no Youtube, além do site oficial. Na telinha, a partida será exibida pela Band (TV aberta), Dazn (streaming) e Sporty Net (pay-per-view e Youtube).

Ficha do jogo

Náutico

Muriel; Arnaldo, Rayan, Carlinhos (Mateus Silva) e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Samuel Otusanya.

Técnico: Hélio dos Anjos.

Guarani

Dalberson; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, David Braz (Alan Santos) e Emerson Barbosa; Kelvi, Isaque e Diego Torres; Kauã Jesus (Caio Mello ou Jhemerson), Mirandinha e Bruno Santos.

Técnico: Matheus Costa.