Classificação do Náutico na Série C: Veja a posição após a derrota para o Guarani
O Náutico perdeu em casa para o Guarani, neste sábado, e precisará se recuperar já na próxima rodada para não ficar em situação complicada
O Náutico caiu de posição na classificação da Série C após a derrota para o Guarani, neste sábado (13), nos Aflitos. O Timbu integra o Grupo C do Quadrangular Final junto com Ponte Preta e Brusque, além do Bugre.
Com o resultado negativo na 2ª rodada, o Náutico caiu para a 3ª posição com três pontos. A mesma pontuação do líder com Guarani, que leva vantagem nos gols marcados, e a vice-líder Ponte Preta.
Neste domingo, 14 de setembro, a Ponte Preta recebe o Brusque, às 19h (de Brasília), no Moisés Lucarelli. Vale lembrar que o time catarinense, que perdeu para o Náutico na estreia, ainda não pontuou e está na lanterna.
Os times se enfrentam em jogos de ida e volta e os dois melhores colocados garantem o acesso. Na outra chave, estão Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta.
Classificação do Náutico na Série C
- Guarani: 3 pts
- Ponte Preta: 3 pts
- Náutico: 3 pts
- Brusque: 0 pts