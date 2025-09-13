fechar
Nautico | Notícia

Classificação do Náutico na Série C: Veja a posição após a derrota para o Guarani

O Náutico perdeu em casa para o Guarani, neste sábado, e precisará se recuperar já na próxima rodada para não ficar em situação complicada

Por Davi Saboya Publicado em 13/09/2025 às 19:22
Lance do jogo entre Náutico x Guarani pela 2ª rodada do Quadrangular Final da Série C
Lance do jogo entre Náutico x Guarani pela 2ª rodada do Quadrangular Final da Série C - Jailton Jr/JC Imagem

O Náutico caiu de posição na classificação da Série C após a derrota para o Guarani, neste sábado (13), nos Aflitos. O Timbu integra o Grupo C do Quadrangular Final junto com Ponte Preta e Brusque, além do Bugre.

Com o resultado negativo na 2ª rodada, o Náutico caiu para a 3ª posição com três pontos. A mesma pontuação do líder com Guarani, que leva vantagem nos gols marcados, e a vice-líder Ponte Preta.

Leia Também

Neste domingo, 14 de setembro, a Ponte Preta recebe o Brusque, às 19h (de Brasília), no Moisés Lucarelli. Vale lembrar que o time catarinense, que perdeu para o Náutico na estreia, ainda não pontuou e está na lanterna.

Os times se enfrentam em jogos de ida e volta e os dois melhores colocados garantem o acesso. Na outra chave, estão Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Classificação do Náutico na Série C

  • Guarani: 3 pts
  • Ponte Preta: 3 pts
  • Náutico: 3 pts
  • Brusque: 0 pts

Leia também

Com quantos pontos sobe pra Série C? Veja pontuação que o Náutico precisa para garantir o acesso
Náutico

Com quantos pontos sobe pra Série C? Veja pontuação que o Náutico precisa para garantir o acesso
Irreconhecível, Náutico é derrota pelo Guarani nos Aflitos e perde invencibilidade na Série C
Série C

Irreconhecível, Náutico é derrota pelo Guarani nos Aflitos e perde invencibilidade na Série C

Compartilhe

Tags