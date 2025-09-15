fechar
Próximo jogo do Náutico: veja data, horário e importância de vencer a Ponte Preta na Série C 2025

A derrota para o Guarani nos Aflitos atrapalhou os planos iniciais da equipe alvirrubra na disputa do Quadrangular do Acesso da Terceira Divisão

Por Robert Sarmento Publicado em 15/09/2025 às 9:50 | Atualizado em 15/09/2025 às 9:55
Samuel Otusanya pede apoio da torcida do Timbu
Samuel Otusanya pede apoio da torcida do Timbu - Gabriel França/Náutico

O jogo da 3ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C 2025, contra a Ponte Preta no Estádio dos Aflitos, será um divisor de águas na caminhada do Náutico rumo à Série B.

A derrota para o Guarani elevou a importância de cada partida restante, pelo fato de que o Timbu caiu para a terceira posição do Grupo C e somente os dois primeiros sobem de divisão.

Náutico precisa ganhar da Ponte Preta na Série C 2025

Apesar do revés, a situação não está completamente comprometida, mas o próximo confronto se tornou decisivo para as pretensões do Alvirrubro da Rosa e Silva na competição nacional.

O placar foi um balde de água fria para a torcida alvirrubra, que esperava vencer dentro de casa para emendar uma sequência após ganhar do Brusque e encaminhar a classificação.

Data e horário de Náutico x Ponte Preta:

O duelo contra a Macaca será no sábado (20/09), às 17h (horário de Brasília). O time pernambucano precisa se recuperar para não se distanciar do G2. É o famoso "jogo de seis pontos".

Uma vitória pode colocar o Náutico na liderança da chave, dependendo do saldo de gols e do resultado do Bugre contra o time catarinense, o que daria mais tranquilidade para a sequência.

"Não podemos achar que a casa caiu, que está tudo errado e ninguém fez nada. Os jogadores foram brilhantes na tentativa, mas descuidaram", afirmou o técnico Hélio dos Anjos.

  • Competição: 3ª rodada - Quadrangular da Série C.
  • Data: 20 de setembro de 2025.
  • Hora: 16h (horário de Brasília).
  • Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE).

