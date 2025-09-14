Patrick Allan pode desfalcar o Náutico contra a Ponte Preta
O meia deixou o jogo contra o Guarani sentindo fortes dores no joelho e existe a possibilidade de ficar de fora do próximo duelo contra a Ponte Preta
O meia Patrick Allan pode desfalcar o Náutico no próximo jogo contra a Ponte Preta. Ele deixou o campo ainda no primeiro tempo da derrota para o Guarani, neste sábado (13), nos Aflitos. Nitidamente, o jogador não escondeu as dores no joelho.
Em entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos admitiu a possível baixa na equipe alvirrubra no Quadrangular Final da Série C. Ainda segundo o treinador, o meia sentiu dores ligamentares.
"Contusão articular não tem como prevê. Ele sofreu um problema nos ligamentos internos do joelho", comentou Hélio.
Se Patrick Allan não jogar, o comandante do Timbu deve acionar novamente o meia Vitinho. Último reforço, ele estreou diante do Guarani e apareceu bastante no segundo tempo.
"Gosto muito do Vitinho. É um jogador cerebral, que deixou o Sam na cara do gol. Foi o primeiro jogo, possui uma característica diferente", disse o técnico.
Outra opção pode ser o meia Lucas Cardoso. Porém, como se recupera de uma grave lesão ligamentar no joelho, deve ficar entre os suplentes, se voltar a ser relacionado. A última partida dele foi no dia 3 de agosto, na vitória sobre o Retrô, onde começou de titular no posto de Patrick Allan.
"Lucas está começando a ficar bom. Ele no começo da semana sentiu dores que chegou a chorar. Na quinta-feira, realizou um trabalho, não sentiu e seguiu a preparação normalmente", contou Hélio dos Anjos.
Reforço na defesa do Náutico
Por outro lado, o zagueiro João Maistro fica novamente à disposição no Náutico. Ele cumpriu suspensão no jogo contra o Guarani após ser expulso na vitória sobre o Brusque.
Já Carlinhos, que sentiu uma contusão na panturrilha na véspera do jogo contra o Guarani, continua como dúvida. Se retornar, deve formar a zaga com João Maistro. Caso contrário, Mateus Silva pode ser titular de novo e o prata da casa Índio corre por fora. Já Rayan não agradou diante do Guarani.