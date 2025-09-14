fechar
Nautico | Notícia

Patrick Allan pode desfalcar o Náutico contra a Ponte Preta

O meia deixou o jogo contra o Guarani sentindo fortes dores no joelho e existe a possibilidade de ficar de fora do próximo duelo contra a Ponte Preta

Por Davi Saboya Publicado em 14/09/2025 às 6:12
Patrick Allan, meia do Náutico
Patrick Allan, meia do Náutico - Jailton Jr/JC Imagem

O meia Patrick Allan pode desfalcar o Náutico no próximo jogo contra a Ponte Preta. Ele deixou o campo ainda no primeiro tempo da derrota para o Guarani, neste sábado (13), nos Aflitos. Nitidamente, o jogador não escondeu as dores no joelho.

Em entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos admitiu a possível baixa na equipe alvirrubra no Quadrangular Final da Série C. Ainda segundo o treinador, o meia sentiu dores ligamentares.

"Contusão articular não tem como prevê. Ele sofreu um problema nos ligamentos internos do joelho", comentou Hélio.

Leia Também

Se Patrick Allan não jogar, o comandante do Timbu deve acionar novamente o meia Vitinho. Último reforço, ele estreou diante do Guarani e apareceu bastante no segundo tempo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Gosto muito do Vitinho. É um jogador cerebral, que deixou o Sam na cara do gol. Foi o primeiro jogo, possui uma característica diferente", disse o técnico.

Outra opção pode ser o meia Lucas Cardoso. Porém, como se recupera de uma grave lesão ligamentar no joelho, deve ficar entre os suplentes, se voltar a ser relacionado. A última partida dele foi no dia 3 de agosto, na vitória sobre o Retrô, onde começou de titular no posto de Patrick Allan.

"Lucas está começando a ficar bom. Ele no começo da semana sentiu dores que chegou a chorar. Na quinta-feira, realizou um trabalho, não sentiu e seguiu a preparação normalmente", contou Hélio dos Anjos.

Reforço na defesa do Náutico

Por outro lado, o zagueiro João Maistro fica novamente à disposição no Náutico. Ele cumpriu suspensão no jogo contra o Guarani após ser expulso na vitória sobre o Brusque

Já Carlinhos, que sentiu uma contusão na panturrilha na véspera do jogo contra o Guarani, continua como dúvida. Se retornar, deve formar a zaga com João Maistro. Caso contrário, Mateus Silva pode ser titular de novo e o prata da casa Índio corre por fora. Já Rayan não agradou diante do Guarani.

Leia também

Com quantos pontos sobe pra Série C? Veja pontuação que o Náutico precisa para garantir o acesso
Náutico

Com quantos pontos sobe pra Série C? Veja pontuação que o Náutico precisa para garantir o acesso
Classificação do Náutico na Série C: Veja a posição após a derrota para o Guarani
Quadrangular Final

Classificação do Náutico na Série C: Veja a posição após a derrota para o Guarani

Compartilhe

Tags