Náutico confirma lesão no joelho de Patrick Allan e possui problema para zaga
Após a derrota em casa para o Guarani, o Timbu recebe a Ponte Preta, nos Aflitos, em jogo válido pela 3ª rodada do Quadrangular Final da Série C
O Náutico confirmou que o meia Patrick Allan sofreu uma lesão no joelho na última partida contra o Guarani. De acordo com o médico alvirrubro Raphael Burlamaqui, o jogador sofreu um estiramento "grau dois no ligamento colateral medial do joelho".
Assim, Patrick Allan está fora do próximo jogo contra a Ponte Preta e só deve retornar em cerca de um mês. Ou seja, também não deve atuar no Quadrangular Final da Série C e, dependendo da recuperação, até mesmo se o Timbu chegar na final.
A lesão é parecida com a sofrida pelo também meia Lucas Cardoso. O jogador sentiu a contusão no dia 3 de agosto, na vitória sobre o Retrô, e apenas no fim da semana passada voltou a treinar normalmente.
Sem Patrick Allan, a tendência é que Vitinho seja o titular. Recém-contratado, ele assumiu o posto durante o jogo contra o Guarani, a mesma partida que marcou a estreia com a camisa alvirrubra.
Outra opção é o meia Lucas Cardoso, que se recuperou recentemente da contusão no joelho. Segundo o técnico Hélio dos Anjos, ele estava "quase ficando bom" para jogar. Porém, deve ficar entre os suplentes, se for relacionado.
Problema na zaga do Náutico
O médico Raphael Burlamaqui ainda informou que os zagueiros Carlinhos e Rayan estão no departamento médico. O primeiro em recuperação da contusão na panturrilha, que sofreu no fim da semana passada, e o segundo por causa de uma lesão grau na coxa. Rayan chegou a ser titular na partida contra o Guarani, mas foi sacado no primeiro tempo.
Vale lembrar que o Náutico também não deve contar com Mateus Silva. Ele ainda possui vínculo com a Ponte Preta, que paga parte do salário. Para utilizar, o Timbu precisa pagar a multa do contrato no valor de R$ 1 milhão.
Ainda sem o artilheiro
Também no boletim médico, o clube informou que o atacante Paulo Sérgio continua na fisioterapia em tratamento da lesão muscular grau um na região lombar. Ele ainda não começou a transição física.
Próximo jogo
O Náutico enfrenta a Ponte Preta, no sábado (20), às 17h (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 3ª rodada do Quadrangular Final da Série A. A Macaca, que venceu o Brusque, no domingo, lidera a chave com seis pontos e o Guarani é o vice-líder com três. O Náutico possui a mesma pontuação, mas perde no saldo de gols.