Santa Cruz x Maranhão: saiba onde assistir ao vivo e horário do jogo neste sábado (20)

O Tricolor pernambucano chega precisando apenas de um empate para avançar à grande final da competição e brigar pelo título da Série D.

Santa Cruz e Maranhão se enfrentam neste sábado (20), no jogo de volta da semifinal da Série D 2025. A partida será realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes?

Santa Cruz

O Santa Cruz saiu na frente na semifinal da Série D ao vencer o Maranhão por 1 a 0 fora de casa, mostrando eficiência no ataque e solidez defensiva. Renato marcou o gol decisivo.

Maranhão

Apesar de ter criado mais chances e pressionado na primeira etapa, pecou na finalização e terá que buscar a virada no jogo de volta para avançar à final.

Onde assistir ao vivo?

O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo e gratuitamente pelo canal oficial do Santa Cruz no YouTube (TV Coral) ou no canal Metrópoles, também disponível na mesma plataforma.

Além disso, a Rádio Jornal transmitirá o confronto com a tradicional cobertura da equipe do Escrete de Ouro, disponível também pelo YouTube da emissora.

Ficha de jogo

Data: Sábado, 20 de setembro de 2025

Sábado, 20 de setembro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE Competição: Série D 2025 – Semifinal (jogo de ida)

Série D 2025 – Semifinal (jogo de ida) Transmissão: TV Coral, Metrópoles e Rádio Jornal

Datas da semifinal da Série D 2025