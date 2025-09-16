Santa Cruz x Maranhão: saiba onde assistir ao vivo e horário do jogo neste sábado (20)
O Tricolor pernambucano chega precisando apenas de um empate para avançar à grande final da competição e brigar pelo título da Série D.
Santa Cruz e Maranhão se enfrentam neste sábado (20), no jogo de volta da semifinal da Série D 2025. A partida será realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE, a partir das 19h30 (horário de Brasília).
Como chegam as equipes?
Santa Cruz
O Santa Cruz saiu na frente na semifinal da Série D ao vencer o Maranhão por 1 a 0 fora de casa, mostrando eficiência no ataque e solidez defensiva. Renato marcou o gol decisivo.
Maranhão
Apesar de ter criado mais chances e pressionado na primeira etapa, pecou na finalização e terá que buscar a virada no jogo de volta para avançar à final.
Onde assistir ao vivo?
O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo e gratuitamente pelo canal oficial do Santa Cruz no YouTube (TV Coral) ou no canal Metrópoles, também disponível na mesma plataforma.
Além disso, a Rádio Jornal transmitirá o confronto com a tradicional cobertura da equipe do Escrete de Ouro, disponível também pelo YouTube da emissora.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha de jogo
- Data: Sábado, 20 de setembro de 2025
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE
- Competição: Série D 2025 – Semifinal (jogo de ida)
- Transmissão: TV Coral, Metrópoles e Rádio Jornal
Datas da semifinal da Série D 2025
- Ida: Maranhão 0 x 1 Santa Cruz - Castelão
- Volta: Santa Cruz x Maranhão - Arena Pernambuco - 20 de setembro às 19h30