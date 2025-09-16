Brasil x Sérvia no Mundial de Volêi Masculino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo
A Seleção busca o quarto título mundial; se conquistar, iguala a Itália como 2ª maior campeã da história, atrás apenas da Rússia, com seis.
A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei entra em quadra nesta quarta-feira (17), às 23h (horário de Brasília), em Pasay, nas Filipinas, para enfrentar a Sérvia sob o comando do técnico Bernardinho.
O Brasil já está classificado para as oitavas de final e aguarda o término da fase de grupos para conhecer seu adversário na próxima etapa.
No Grupo H, a equipe brasileira vem de vitórias nos dois primeiros jogos: estreou superando a República Popular da China por 3 a 1 e, em seguida, derrotou a Tchéquia em sets diretos, mostrando força total na competição.
No Mundial de Vôlei, os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase mata-mata. A Seleção Brasileira busca o tetracampeonato, após títulos em 2002, 2006 e 2010. Na última edição, em 2022, a equipe conquistou a medalha de bronze.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Brasil e Sérvia, que acontece nesta quarta-feira (17), terá transmissão ao vivo no canal fechado SporTV 2.
Ficha de jogo
- Confronto: Brasil x Sérvia
- Competição: Fase de Grupos – Mundial de Vôlei Masculino 2025
- Data: Quarta, 17 de setembro de 2025
- Horário: 23h (horário de Brasília)
- Local: Filipinas
- Transmissão ao vivo: SporTV 2 (canal fechado)
Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Masculino
- Brasil 3 x 1 China - 19/25, 25/23, 25/22 e 25/21
- Brasil 3 x 0 República Tcheca - 25/11, 25/22 e 25/18
- Brasil x Sérvia - 17 de setembro - 23h (horário de Brasília)