Brasil x Sérvia no Mundial de Volêi Masculino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo

A Seleção busca o quarto título mundial; se conquistar, iguala a Itália como 2ª maior campeã da história, atrás apenas da Rússia, com seis.

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei entra em quadra nesta quarta-feira (17), às 23h (horário de Brasília), em Pasay, nas Filipinas, para enfrentar a Sérvia sob o comando do técnico Bernardinho.

O Brasil já está classificado para as oitavas de final e aguarda o término da fase de grupos para conhecer seu adversário na próxima etapa.

No Grupo H, a equipe brasileira vem de vitórias nos dois primeiros jogos: estreou superando a República Popular da China por 3 a 1 e, em seguida, derrotou a Tchéquia em sets diretos, mostrando força total na competição.

No Mundial de Vôlei, os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase mata-mata. A Seleção Brasileira busca o tetracampeonato, após títulos em 2002, 2006 e 2010. Na última edição, em 2022, a equipe conquistou a medalha de bronze.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Brasil e Sérvia, que acontece nesta quarta-feira (17), terá transmissão ao vivo no canal fechado SporTV 2.

Ficha de jogo

Confronto: Brasil x Sérvia

Brasil x Sérvia Competição: Fase de Grupos – Mundial de Vôlei Masculino 2025

Fase de Grupos – Mundial de Vôlei Masculino 2025 Data: Quarta, 17 de setembro de 2025

Quarta, 17 de setembro de 2025 Horário: 23h (horário de Brasília)

23h (horário de Brasília) Local: Filipinas

Filipinas Transmissão ao vivo: SporTV 2 (canal fechado)

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Masculino