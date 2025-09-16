Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira as chaves e as seleções classificadas para o mata-mata
A Seleção Brasileira segue como uma das grandes favoritas na luta pelo ouro no Mundial de Vôlei, mas não terá vida fácil na competição.
O Mundial de Vôlei Masculino 2025, realizado nas Filipinas, já entra em sua reta decisiva. A competição, que começou no dia 12 de setembro, reúne as principais seleções do planeta em busca do título.
Na primeira fase, as 32 equipes foram divididas em oito grupos, com os dois melhores de cada chave garantindo vaga no mata-mata.
Agora, os confrontos seguem em formato eliminatório, começando pelas oitavas de final e se estendendo até a grande decisão, marcada para o dia 28.
Veja as equipes classificadas ao mata do Mundial de vôlei masculino 2025
- Bulgária
- Canadá
- Estados Unidos
- Países Baixos
- Polônia
- Portugal
- Turquia
- Brasil
Grupos do Mundial de Vôlei Masculino 2025
Grupo A
- Filipinas
- República Islâmica do Irã
- Egito
- Tunísia
Grupo B
- Polônia
- Países Baixos
- Catar
- Romênia
Grupo C
- França
- Argentina
- Finlândia
- República da Coreia
Grupo D
- Estados Unidos
- Cuba
- Portugal
- Colômbia
Grupo E
- Eslovênia
- Alemanha
- Bulgária
- Chile
Grupo F
- Itália
- Ucrânia
- Bélgica
- Argélia
Grupo G
- Japão
- Canadá
- Türkiey
- Líbia
Grupo H
- Brasil
- Sérvia
- Tchéquia
- República Popular da China
Chaveamento completo do Mundial de Vôlei
Oitavas de final (20 a 23 de setembro)
- Oitavas 1: 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo H
- Oitavas 2: 1º colocado do Grupo H x 2º colocado do Grupo A
- Oitavas 3: 1º colocado do Grupo D x 2º colocado do Grupo E
- Oitavas 4: 1º colocado do Grupo E x 2º colocado do Grupo D
- Oitavas 5: 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo B
- Oitavas 6: 1º colocado do Grupo G x 2º colocado do Grupo G
- Oitavas 7: 1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo F
- Oitavas 8: 1º colocado do Grupo F x 2º colocado do Grupo C
Quartas de final (24 e 25 de setembro)
- Quartas 1: Vencedor das oitavas 1 x Vencedor das oitavas 2
- Quartas 2: Vencedor das oitavas 3 x Vencedor das oitavas 4
- Quartas 3: Vencedor das oitavas 5 x Vencedor das oitavas 6
- Quartas 4: Vencedor das oitavas 7 x Vencedor das oitavas 8
Semifinais (27 de setembro)
- Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2
Disputas por medalhas (28 de setembro)
- Disputa da medalha de bronze
- Disputa da medalha de ouro