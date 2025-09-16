fechar
Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira as chaves e as seleções classificadas para o mata-mata

A Seleção Brasileira segue como uma das grandes favoritas na luta pelo ouro no Mundial de Vôlei, mas não terá vida fácil na competição.

Por João Victor Tavares Publicado em 16/09/2025 às 11:04
Atletas da seleção brasileira de vôlei masculino
Atletas da seleção brasileira de vôlei masculino - Divulgação/ Volleyball Nations League

O Mundial de Vôlei Masculino 2025, realizado nas Filipinas, já entra em sua reta decisiva. A competição, que começou no dia 12 de setembro, reúne as principais seleções do planeta em busca do título.

Na primeira fase, as 32 equipes foram divididas em oito grupos, com os dois melhores de cada chave garantindo vaga no mata-mata.

Agora, os confrontos seguem em formato eliminatório, começando pelas oitavas de final e se estendendo até a grande decisão, marcada para o dia 28.

Veja as equipes classificadas ao mata do Mundial de vôlei masculino 2025

  • Bulgária
  • Canadá
  • Estados Unidos
  • Países Baixos
  • Polônia
  • Portugal
  • Turquia
  • Brasil

Grupos do Mundial de Vôlei Masculino 2025

Grupo A

  • Filipinas
  • República Islâmica do Irã
  • Egito
  • Tunísia

Grupo B

  • Polônia
  • Países Baixos
  • Catar
  • Romênia

Grupo C

  • França
  • Argentina
  • Finlândia
  • República da Coreia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Cuba
  • Portugal
  • Colômbia

Grupo E

  • Eslovênia
  • Alemanha
  • Bulgária
  • Chile

Grupo F

  • Itália
  • Ucrânia
  • Bélgica
  • Argélia

Grupo G

  • Japão
  • Canadá
  • Türkiey
  • Líbia

Grupo H

  • Brasil
  • Sérvia
  • Tchéquia
  • República Popular da China

Chaveamento completo do Mundial de Vôlei

Oitavas de final (20 a 23 de setembro)

  • Oitavas 1: 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo H
  • Oitavas 2: 1º colocado do Grupo H x 2º colocado do Grupo A
  • Oitavas 3: 1º colocado do Grupo D x 2º colocado do Grupo E
  • Oitavas 4: 1º colocado do Grupo E x 2º colocado do Grupo D
  • Oitavas 5: 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo B
  • Oitavas 6: 1º colocado do Grupo G x 2º colocado do Grupo G
  • Oitavas 7: 1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo F
  • Oitavas 8: 1º colocado do Grupo F x 2º colocado do Grupo C

Quartas de final (24 e 25 de setembro)

  • Quartas 1: Vencedor das oitavas 1 x Vencedor das oitavas 2
  • Quartas 2: Vencedor das oitavas 3 x Vencedor das oitavas 4
  • Quartas 3: Vencedor das oitavas 5 x Vencedor das oitavas 6
  • Quartas 4: Vencedor das oitavas 7 x Vencedor das oitavas 8

Semifinais (27 de setembro)

  • Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2
  • Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Disputas por medalhas (28 de setembro)

  • Disputa da medalha de bronze
  • Disputa da medalha de ouro

