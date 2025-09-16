Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira as chaves e as seleções classificadas para o mata-mata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Seleção Brasileira segue como uma das grandes favoritas na luta pelo ouro no Mundial de Vôlei, mas não terá vida fácil na competição.

O Mundial de Vôlei Masculino 2025, realizado nas Filipinas, já entra em sua reta decisiva. A competição, que começou no dia 12 de setembro, reúne as principais seleções do planeta em busca do título.

Na primeira fase, as 32 equipes foram divididas em oito grupos, com os dois melhores de cada chave garantindo vaga no mata-mata.

Agora, os confrontos seguem em formato eliminatório, começando pelas oitavas de final e se estendendo até a grande decisão, marcada para o dia 28.

Veja as equipes classificadas ao mata do Mundial de vôlei masculino 2025

Bulgária

Canadá

Estados Unidos

Países Baixos

Polônia

Portugal

Turquia

Brasil

Grupos do Mundial de Vôlei Masculino 2025

Grupo A

Filipinas

República Islâmica do Irã

Egito

Tunísia

Grupo B

Polônia

Países Baixos

Catar

Romênia

Grupo C

França

Argentina

Finlândia

República da Coreia

Grupo D

Estados Unidos

Cuba

Portugal

Colômbia

Grupo E

Eslovênia

Alemanha

Bulgária

Chile

Grupo F

Itália

Ucrânia

Bélgica

Argélia

Grupo G

Japão

Canadá

Türkiey

Líbia

Grupo H

Brasil

Sérvia

Tchéquia

República Popular da China

Chaveamento completo do Mundial de Vôlei

Oitavas de final (20 a 23 de setembro)

Oitavas 1: 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo H

1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo H Oitavas 2: 1º colocado do Grupo H x 2º colocado do Grupo A

1º colocado do Grupo H x 2º colocado do Grupo A Oitavas 3: 1º colocado do Grupo D x 2º colocado do Grupo E

1º colocado do Grupo D x 2º colocado do Grupo E Oitavas 4: 1º colocado do Grupo E x 2º colocado do Grupo D

1º colocado do Grupo E x 2º colocado do Grupo D Oitavas 5: 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo B

1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo B Oitavas 6: 1º colocado do Grupo G x 2º colocado do Grupo G

1º colocado do Grupo G x 2º colocado do Grupo G Oitavas 7: 1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo F

1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo F Oitavas 8: 1º colocado do Grupo F x 2º colocado do Grupo C

Quartas de final (24 e 25 de setembro)

Quartas 1: Vencedor das oitavas 1 x Vencedor das oitavas 2

Vencedor das oitavas 1 x Vencedor das oitavas 2 Quartas 2: Vencedor das oitavas 3 x Vencedor das oitavas 4

Vencedor das oitavas 3 x Vencedor das oitavas 4 Quartas 3: Vencedor das oitavas 5 x Vencedor das oitavas 6

Vencedor das oitavas 5 x Vencedor das oitavas 6 Quartas 4: Vencedor das oitavas 7 x Vencedor das oitavas 8

Semifinais (27 de setembro)

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Disputas por medalhas (28 de setembro)