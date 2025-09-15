fechar
Volei |

Transmissão Brasil x Tchéquia ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Vôlei Masculino

Brasil e rival somam 3 pontos no Grupo H; o duelo desta segunda (15) pode definir a liderança e encaminhar a classificação no Mundial.

Por João Victor Tavares Publicado em 15/09/2025 às 21:00
A Seleção masculina de vôlei derrotou o Irã por sets diretos nesta quarta-feira (11) pela estreia da Liga das Nações (VNL)
A Seleção masculina de vôlei derrotou o Irã por sets diretos nesta quarta-feira (11) pela estreia da Liga das Nações (VNL) - (Foto: Divulgação/Volleyball World)

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei entra em quadra nesta segunda-feira (15), às 23h (de Brasília). Em Pasay, nas Filipinas, a equipe do técnico Bernardinho enfrenta a Tchéquia pela liderança do Grupo H na segunda rodada do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Brasil e Tchéquia não será transmitido ao vivo de forma gratuita ou online. Para acompanhar a partida, há as seguintes opções oficiais:

  • SporTV (canal fechado) – Transmissão pelo canal de TV por assinatura.
  • VBTV (streaming da Federação Internacional de Vôlei) – Plataforma online, porém paga, que oferece a cobertura completa do torneio.
  • Globoplay – Streaming pago que disponibiliza o SporTV ao vivo.

Passo a passo para assistir online:

Pelo VBTV:

  • Acesse o site oficial do VBTV ou baixe o aplicativo.
  • Crie uma conta ou faça login.
  • Escolha o pacote que inclui o Mundial Masculino de Vôlei 2025.
  • Realize o pagamento e confirme a assinatura.
  • Procure pelo confronto Brasil x Tchéquia e assista ao vivo.

Pelo Globoplay:

  • Acesse o site ou aplicativo do Globoplay.
  • Faça login ou crie uma conta.
  • Assine o pacote que inclui o SporTV ao vivo.
  • Busque o jogo Brasil x Tchéquia e acompanhe a transmissão.

Ficha de jogo

  • Confronto: Brasil x Tchéquia
  • Competição: Fase de Grupos – Mundial de Vôlei Masculino 2025
  • Data: Segunda, 15 de setembro de 2025
  • Horário: 23h (horário de Brasília)
  • Local: Filipinas
  • Transmissão ao vivo: SporTV 2 (canal fechado)

jogos do Brasil na primeira fase do Mundial

  • Brasil x China – 14 de setembro – 10h
  • Brasil x República Tcheca – 15 de setembro – 23h
  • Brasil x Sérvia – 17 de setembro – 23h

