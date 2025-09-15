Transmissão Brasil x Tchéquia ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Vôlei Masculino
Brasil e rival somam 3 pontos no Grupo H; o duelo desta segunda (15) pode definir a liderança e encaminhar a classificação no Mundial.
A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei entra em quadra nesta segunda-feira (15), às 23h (de Brasília). Em Pasay, nas Filipinas, a equipe do técnico Bernardinho enfrenta a Tchéquia pela liderança do Grupo H na segunda rodada do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Brasil e Tchéquia não será transmitido ao vivo de forma gratuita ou online. Para acompanhar a partida, há as seguintes opções oficiais:
- SporTV (canal fechado) – Transmissão pelo canal de TV por assinatura.
- VBTV (streaming da Federação Internacional de Vôlei) – Plataforma online, porém paga, que oferece a cobertura completa do torneio.
- Globoplay – Streaming pago que disponibiliza o SporTV ao vivo.
Passo a passo para assistir online:
Pelo VBTV:
- Acesse o site oficial do VBTV ou baixe o aplicativo.
- Crie uma conta ou faça login.
- Escolha o pacote que inclui o Mundial Masculino de Vôlei 2025.
- Realize o pagamento e confirme a assinatura.
- Procure pelo confronto Brasil x Tchéquia e assista ao vivo.
Pelo Globoplay:
- Acesse o site ou aplicativo do Globoplay.
- Faça login ou crie uma conta.
- Assine o pacote que inclui o SporTV ao vivo.
- Busque o jogo Brasil x Tchéquia e acompanhe a transmissão.
Ficha de jogo
- Confronto: Brasil x Tchéquia
- Competição: Fase de Grupos – Mundial de Vôlei Masculino 2025
- Data: Segunda, 15 de setembro de 2025
- Horário: 23h (horário de Brasília)
- Local: Filipinas
- Transmissão ao vivo: SporTV 2 (canal fechado)
jogos do Brasil na primeira fase do Mundial
- Brasil x China – 14 de setembro – 10h
- Brasil x República Tcheca – 15 de setembro – 23h
- Brasil x Sérvia – 17 de setembro – 23h