Brasil x Tchéquia no Mundial de Volêi Masculino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo

A Seleção busca o quarto título mundial; se conquistar, iguala a Itália como 2ª maior campeã da história, atrás apenas da Rússia, com seis.

Por João Victor Tavares Publicado em 15/09/2025 às 12:27
- Reprodução/VNL

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei entra em quadra nesta segunda-feira (15), às 23h (de Brasília). Em Pasay, nas Filipinas, a equipe do técnico Bernardinho enfrenta a Tchéquia pela liderança do Grupo H na segunda rodada do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei.

Brasil e República Tcheca venceram seus jogos na primeira rodada e somaram 3 pontos cada. A Seleção Brasileira derrotou a China de virada, 3 a 1, enquanto os tchecos bateram a Sérvia por 3 a 0.

Atualmente, a Tchéquia lidera o Grupo H devido ao saldo de sets. O confronto desta segunda-feira definirá quem assume o primeiro lugar da chave.

No Mundial de Vôlei, os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase mata-mata. A Seleção Brasileira busca o tetracampeonato, após títulos em 2002, 2006 e 2010. Na última edição, em 2022, a equipe conquistou a medalha de bronze.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Brasil e Tchéquia, que acontece nesta segunda (15), terá transmissão ao vivo no canal fechado SporTV 2.

Ficha de jogo

  • Confronto: Brasil x Tchéquia
  • Competição: Fase de Grupos – Mundial de Vôlei Masculino 2025
  • Data: Segunda, 15 de setembro de 2025
  • Horário: 23h (horário de Brasília)
  • Local: Filipinas
  • Transmissão ao vivo: SporTV 2 (canal fechado)

jogos do Brasil na primeira fase do Mundial

  • Brasil x China – 14 de setembro – 10h
  • Brasil x República Tcheca – 15 de setembro – 23h
  • Brasil x Sérvia – 17 de setembro – 23h

