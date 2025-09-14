fechar
Volei |

Transmissão Brasil x China ao vivo, online e grátis? veja onde assistir ao Mundial de Volêi Masculino 2025

A seleção brasileira estreia no Mundial Masculino nas Filipinas pelo grupo H, buscando o 4º título após vitórias em 2002, 2006 e 2010.

Por João Victor Tavares Publicado em 14/09/2025 às 7:30
Seleção brasileira em ação na VNL 2024
Seleção brasileira em ação na VNL 2024 - Maurício Val/FV Imagens/CBV

A Seleção Brasileira estreia no Mundial Masculino de Vôlei neste domingo (14), às 10h (de Brasília), em duelo contra a China.

A competição está sendo realizada nas Filipinas e conta com a participação de 32 seleções. Os comandados de Bernardinho estão no grupo H ao lado dos chineses, da República Tcheca e da Sérvia.

O Brasil vai em busca do seu quarto título na competição. A Seleção venceu as edições de 2002, 2006 e 2010. Nos últimos três mundiais, o Brasil ficou com o vice-campeonato em 2014 e 2018, e terminou em terceiro em 2022.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Brasil e China não será transmitido ao vivo de forma gratuita ou online. Para acompanhar a partida, há as seguintes opções oficiais:

  • SporTV (canal fechado) – Transmissão pelo canal de TV por assinatura.
  • VBTV (streaming da Federação Internacional de Vôlei) – Plataforma online, porém paga, que oferece a cobertura completa do torneio.
  • Globoplay – Streaming pago que disponibiliza o SporTV ao vivo.

Passo a passo para assistir online:

Pelo VBTV:

  • Acesse o site oficial do VBTV ou baixe o aplicativo.
  • Crie uma conta ou faça login.
  • Escolha o pacote que inclui o Mundial Masculino de Vôlei 2025.
  • Realize o pagamento e confirme a assinatura.
  • Procure pelo confronto Brasil x China e assista ao vivo.

Pelo Globoplay:

  • Acesse o site ou aplicativo do Globoplay.
  • Faça login ou crie uma conta.
  • Assine o pacote que inclui o SporTV ao vivo.
  • Busque o jogo Brasil x China e acompanhe a transmissão.

Ficha de jogo

  • Confronto: Brasil x China
  • Competição: Fase de Grupos – Mundial de Vôlei Masculino 2025
  • Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
  • Horário: 10h (horário de Brasília)
  • Local: Filipinas
  • Transmissão ao vivo: SporTV 2 (canal fechado)

jogos do Brasil na primeira fase do Mundial

  • Brasil x China – 14 de setembro – 10h
  • Brasil x República Tcheca – 15 de setembro – 23h
  • Brasil x Sérvia – 17 de setembro – 23h

