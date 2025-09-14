Transmissão Brasil x China ao vivo, online e grátis? veja onde assistir ao Mundial de Volêi Masculino 2025
A seleção brasileira estreia no Mundial Masculino nas Filipinas pelo grupo H, buscando o 4º título após vitórias em 2002, 2006 e 2010.
A Seleção Brasileira estreia no Mundial Masculino de Vôlei neste domingo (14), às 10h (de Brasília), em duelo contra a China.
A competição está sendo realizada nas Filipinas e conta com a participação de 32 seleções. Os comandados de Bernardinho estão no grupo H ao lado dos chineses, da República Tcheca e da Sérvia.
O Brasil vai em busca do seu quarto título na competição. A Seleção venceu as edições de 2002, 2006 e 2010. Nos últimos três mundiais, o Brasil ficou com o vice-campeonato em 2014 e 2018, e terminou em terceiro em 2022.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Brasil e China não será transmitido ao vivo de forma gratuita ou online. Para acompanhar a partida, há as seguintes opções oficiais:
- SporTV (canal fechado) – Transmissão pelo canal de TV por assinatura.
- VBTV (streaming da Federação Internacional de Vôlei) – Plataforma online, porém paga, que oferece a cobertura completa do torneio.
- Globoplay – Streaming pago que disponibiliza o SporTV ao vivo.
Passo a passo para assistir online:
Pelo VBTV:
- Acesse o site oficial do VBTV ou baixe o aplicativo.
- Crie uma conta ou faça login.
- Escolha o pacote que inclui o Mundial Masculino de Vôlei 2025.
- Realize o pagamento e confirme a assinatura.
- Procure pelo confronto Brasil x China e assista ao vivo.
Pelo Globoplay:
- Acesse o site ou aplicativo do Globoplay.
- Faça login ou crie uma conta.
- Assine o pacote que inclui o SporTV ao vivo.
- Busque o jogo Brasil x China e acompanhe a transmissão.
Ficha de jogo
- Confronto: Brasil x China
- Competição: Fase de Grupos – Mundial de Vôlei Masculino 2025
- Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
- Horário: 10h (horário de Brasília)
- Local: Filipinas
- Transmissão ao vivo: SporTV 2 (canal fechado)
jogos do Brasil na primeira fase do Mundial
- Brasil x China – 14 de setembro – 10h
- Brasil x República Tcheca – 15 de setembro – 23h
- Brasil x Sérvia – 17 de setembro – 23h