Transmissão Fortaleza x Vitória ao vivo, online e grátis? veja onde assistir ao vivo
Leão do Pici tenta encerrar jejum de oito jogos sob Martin Palermo, enquanto o Rubro-negro busca sair do Z-4 após vencer o Atlético-MG.
Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado (13), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Castelão.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
A partida entre Fortaleza e Vitória terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view) e poderá ser acompanhada online pelo Globoplay, mas não será gratuita. Confira os valores abaixo:
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Data: 13/09/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Castelão
- Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
Fortaleza
Leite; Mancuso, Brítez, Avila, B. Pacheco; Rossetto, Pereira, Prior; Marinho, B. Lopes, Lucero. Técnico: Martin Palermo
Vitória
Arcanjo; Roberto, Camutanga, Halter, Ramon; W. Oliveira, Baralhas, Aitor; Erick, Osvaldo, Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas