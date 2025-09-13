fechar
Transmissão Fortaleza x Vitória ao vivo, online e grátis? veja onde assistir ao vivo

Leão do Pici tenta encerrar jejum de oito jogos sob Martin Palermo, enquanto o Rubro-negro busca sair do Z-4 após vencer o Atlético-MG.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/09/2025 às 14:00
Renato Kayzer comemorando gol pelo Vitória na temporada
Renato Kayzer comemorando gol pelo Vitória na temporada - Victor Ferreira/Vitória

Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado (13), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Castelão.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

A partida entre Fortaleza e Vitória terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view) e poderá ser acompanhada online pelo Globoplay, mas não será gratuita. Confira os valores abaixo:

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Data: 13/09/2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Castelão
  • Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Fortaleza

Leite; Mancuso, Brítez, Avila, B. Pacheco; Rossetto, Pereira, Prior; Marinho, B. Lopes, Lucero. Técnico: Martin Palermo

Vitória

Arcanjo; Roberto, Camutanga, Halter, Ramon; W. Oliveira, Baralhas, Aitor; Erick, Osvaldo, Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas

