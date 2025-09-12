fechar
Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Leão do Pici tenta encerrar jejum de oito jogos sob Martin Palermo, enquanto o Rubro-negro busca sair do Z-4 após vencer o Atlético-MG.

Por João Victor Tavares Publicado em 12/09/2025 às 13:56
O técnico Martín Palermo foi anunciado pelo Fortaleza na noite da última quarta-feira (03) e já começou seu trabalho no Leão promovendo o retorno de quatro jogadores que estavam afastados do clube.
O técnico Martín Palermo foi anunciado pelo Fortaleza na noite da última quarta-feira (03) e já começou seu trabalho no Leão promovendo o retorno de quatro jogadores que estavam afastados do clube. - Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/FEC)

Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado (13), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Castelão.

Como chegam as equipes?

Fortaleza

Na 19ª posição com 15 pontos, vive jejum de oito jogos sem vencer e tenta reagir sob o comando de Martin Palermo.

Vitória

Em 17º lugar com 22 pontos, vem de triunfo sobre o Atlético-MG após a goleada sofrida para o Flamengo e busca sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Fortaleza x Vitória deste sábado (13) terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

  • Data: 13/09/2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Castelão
  • Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Fortaleza

Leite; Mancuso, Brítez, Avila, B. Pacheco; Rossetto, Pereira, Prior; Marinho, B. Lopes, Lucero. Técnico: Martin Palermo

Vitória

Arcanjo; Roberto, Camutanga, Halter, Ramon; W. Oliveira, Baralhas, Aitor; Erick, Osvaldo, Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas

