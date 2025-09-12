Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Leão do Pici tenta encerrar jejum de oito jogos sob Martin Palermo, enquanto o Rubro-negro busca sair do Z-4 após vencer o Atlético-MG.
Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado (13), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Castelão.
Como chegam as equipes?
Fortaleza
Na 19ª posição com 15 pontos, vive jejum de oito jogos sem vencer e tenta reagir sob o comando de Martin Palermo.
Vitória
Em 17º lugar com 22 pontos, vem de triunfo sobre o Atlético-MG após a goleada sofrida para o Flamengo e busca sair da zona de rebaixamento.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Fortaleza x Vitória deste sábado (13) terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Data: 13/09/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Castelão
- Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
Fortaleza
Leite; Mancuso, Brítez, Avila, B. Pacheco; Rossetto, Pereira, Prior; Marinho, B. Lopes, Lucero. Técnico: Martin Palermo
Vitória
Arcanjo; Roberto, Camutanga, Halter, Ramon; W. Oliveira, Baralhas, Aitor; Erick, Osvaldo, Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas