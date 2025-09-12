Vila Nova x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
A equipe do Tigre tenta reagir após três jogos sem vitória, enquanto o Leão Azul busca se aproximar do G4 após bater o Amazonas por 3 a 1.
Vila Nova e Remo se enfrentam neste sábado (13), às 18h30 (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.
Como chegam as equipes?
Vila Nova
Sem vencer há três jogos, ocupa a 10ª posição com 35 pontos. Depois da vitória sobre o Goiás, perdeu para o Botafogo-SP e empatou com Chapecoense e Athletic.
Remo
Na 5ª colocação com 38 pontos, voltou a vencer ao bater o Amazonas por 3 a 1. Antes, vinha de derrota para o Criciúma e empates contra Coritiba e Botafogo-SP.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Vila Nova x Remo terá transmissão do Disney+.
Ficha de jogo
- Data: 13/09/2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga
- Onde assistir: Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escalações de Vila Nova x Remo
Vila Nova
Kozlinski; Elias, Tiago, Weverton, Higor; Igor, Nathan Melo, Dodô; Júnior Todinho, Guilherme Parede, Mendes. Técnico: Paulo Turra
Remo
M. Rangel; Nathan, Klaus, Reynaldo, Savio; Caio, Jaderson, D. Hernández; N. Ferreira, Pedro Rocha, Eduardo. Técnico: António Oliveira