Onde assistir | Notícia

Vila Nova x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A equipe do Tigre tenta reagir após três jogos sem vitória, enquanto o Leão Azul busca se aproximar do G4 após bater o Amazonas por 3 a 1.

Por João Victor Tavares Publicado em 12/09/2025 às 13:24
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B - Reprodução/ Remo

Vila Nova e Remo se enfrentam neste sábado (13), às 18h30 (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Como chegam as equipes?

Vila Nova

Sem vencer há três jogos, ocupa a 10ª posição com 35 pontos. Depois da vitória sobre o Goiás, perdeu para o Botafogo-SP e empatou com Chapecoense e Athletic.

Remo

Na 5ª colocação com 38 pontos, voltou a vencer ao bater o Amazonas por 3 a 1. Antes, vinha de derrota para o Criciúma e empates contra Coritiba e Botafogo-SP.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Vila Nova x Remo terá transmissão do Disney+.

Ficha de jogo

  • Data: 13/09/2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga
  • Onde assistir: Disney+

Escalações de Vila Nova x Remo

Vila Nova

Kozlinski; Elias, Tiago, Weverton, Higor; Igor, Nathan Melo, Dodô; Júnior Todinho, Guilherme Parede, Mendes. Técnico: Paulo Turra

Remo

M. Rangel; Nathan, Klaus, Reynaldo, Savio; Caio, Jaderson, D. Hernández; N. Ferreira, Pedro Rocha, Eduardo. Técnico: António Oliveira

